Høyeste antall deltakere siden 1984

Startskuddet for årets Trollheimsløp gikk klokken 12 mandag 2. pinsedag. Allerede klokken 11 var det en del som begynte å ta turen bortover mot trollbanen, og en halvtime før start ble det annonsert at årets løp ville bli mye større enn i fjor, da deltakerantallet hadde nådd fjorårets tall på 60 deltakere. Flere hadde da begynt å varme opp for dagens løp. Noen spilte fotball, andre løp rutene og gjorde seg kjent med den, og noen valgte å løpe runder rundt og på banen. Like før start ble det annonsert at deltakertallet hadde steget og sist det var såpass mange som deltok var i 1984. Totalt var det 97 deltakere i konkurransen og 74 påmeldte i trimklassen.

Det var i år 28 deltakere i 1 kilometers løpet, kjempeantall i forhold til fjorårets løp der det var bare 5 deltakere. Vinner av løpet ble Abel Sæterbø Raaen på 13 år, og av jentene var det Elise Melkild Røen som stod øverst på pallen. I denne klassen får alle premie for sin deltakelse, men på grunn av gledelig stort oppmøte var det ikke nok premier innkjøpt, og derfor får flere av deltakerne ettersendt premie.

Neste løp var 3 kilometers løpet, og her var det 9 deltakere. Lars L. Svorkdal gikk av med seier for guttene mens Mali Eidenes Bakken gikk av med seieren for jentene. Mali slo fjorårets tid med 15 sekunder.



Her går startskuddet for 1 kilometer

Løyperekord i kvinneklassen

For den siste løypa på 6 km deltok både menn og kvinner. Her var det hele 52 deltakere i år. Vinnere av denne klassen ble for menn, Kristian Woldvik, og for kvinner Hanne Mjøen Maridal, som også satte banerekord for kvinner på tiden 22.04. Vinnerpremien i år for denne klassen er penger og ikke kiststol slik som det har vært i årene før. Edvin Bakken deltok for 30. gang i år, og fikk utdelt et trefat for sin deltakelse over 30 år.

Stemningen på årets løp var fantastisk i finværet, og mange så ut til å ha det gøy. Jubelen og applausen satt løst under hele løpet.



Edvin Bakken deltok for 30. gang

Se fullstendig resultatliste her