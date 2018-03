Høy påskeutfart i hele distriktet

Tilbakemelding på føre er at det er skare med sukkersnø under.



Også i år er Hjelpekorpset i Sør-Trøndelag Røde Kors i forhøyet påskeberedskap for å trygge både innbyggere og turister i fjell og by. På 8 hytter/depot og med 10 hjemmevakter er våre 18 korps i beredskap med over 60 godkjente og godt trente frivillige påsken 2018. Nasjonalt er 1200 hjelpekorpsere i påskeberedskap på 150 vaktstasjoner over hele Norge.

Foto: Røde Kors