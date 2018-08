Endelig versjon av Trøndelagsplanen 2018 - 2030 skal vedtas i fylkestinget i desember i år. Planen er nå ute på høring med høringsfrist 31. august.

Les mer om Trøndelagsplanen på Trøndelag fylkeskommune sine nettsider.



Rindal kommune sin uttalelse er utforma etter drøfting i formannskapet. Her går det fram hva det er Rindal kommune er spesielt opptatt av og ønsker at fylkeskommunen skal bidra til å ivareta. Mange av de samme punkta var framme da fylkeskommunens ledelse var på besøk i Rindal nå sist tirsdag for å forberede fylkesbyttet som skjer 1. januar 2019.





Dette er Rindal kommune sitt høringssvar til Trøndelagsplanen:



Dokumentet gir en grei oversikt over hvordan fylkeskommunen ønsker at Trøndelag skal utvikle seg de nærmeste åra. Det er vanskelig å være uenig i de mange positive måla som er satt opp der.

Høringsuttalelser dreier seg ofte om «husk på oss». I dette tilfellet ønsker vi å framheve hva det er Rindal kommune er spesielt opptatt av og ønsker at fylkeskommunen skal bidra til å ivareta.

Det er for det første behovet for ei balansert utvikling i alle deler av Trøndelag. Kraftfulle landsdels- og regionsenter er viktige, men uten ei målretta satsing på nærings- og samfunnsutvikling også utover i bygdene vil omlandet forvitre og landskapet gro igjen, til skade for alle.



Andre viktige punkt er:



· Full integrering av nykommeren Rindal, raskt

· Valgfrihet for videregående skoletilbud her ved fylkesgrensa

· Bedre standard for viktige veger som fv 65 og fv 701/700

· Tjenlig kollektivtransport på den indre aksen mellom Trondheim og Møre

· Full tilgang for folk i Rindal og Surnadal til alle tjenester under St Olavs Hospital, også innen psykisk helse

· Fortsatt lokalt tannhelsetilbud

· Videreutvikling av skimuseet og andre lokale kulturtilbud i ei ny trøndersk ramme

· Gode rammevilkår fra fylkeskommunen og andre for utvikling av lokalt nærings- og samfunnsliv

· Utvikling av Orkanger som attraktivt senter for regionen i sørvest