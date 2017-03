Hockey under vann

Dykkerklubben er det ferskeste medlemmet av Surnadal IL, og ble stiftet så sent som i juni i fjor. I løpet av året arrangerer klubben sosiale turer, ulike kurs og selvsagt dykking både innen- og utendørs. Annenhver mandag er gjengen på plass i Surnadal svømmehall, hvor spillere i alle aldre kjemper om å sette pucken i mål.

I undervannshockey spiller to lag mot hverandre hvor spillerne på signal skal kjempe for å komme seg først frem til pucken. Når laget har fått tak i pucken, er målet å komme seg forbi spillerne på motstandernes lag og sette pucken i mål. Spillerne innad i laget må samarbeide for å spare både på kreftene og på pusten, og samtidig sørge for å fordele spillerne over og under vann.

- Det er ingen tvil om at dette er veldig god trening både fysisk og mentalt. Jeg er sliten etter trening, og sover veldig godt etterpå, smiler Linda Øye som sammen med Erik Halle leder dykkerklubben.

De ønsker å presisere at undervannshockey passer for alle - både unge og eldre, og for begge kjønn.

- Du må ikke ha veldig gode svømmeferdigheter for å delta, og det ingen krav om fysisk form. Dette er bare for gøy, og vi ønsker også de som ikke er medlemmer velkommen til å prøve vannsporten. Vi har utstyr til utlån, så det er bare å ta kontakt om du ønsker å prøve, sier Linda og Erik.



Jan Peter Husby og Erik Halle er klare for kamp

12 år gamle Emma Halle er yngst i bassenget. Hun kvier seg ikke til å kjempe om pucken mot sterke herrespillere.

- Jeg har vært her 4 - 5 ganger og synes det er kjempegøy. Jeg liker meg godt i vannet. Det er artig å prøve noe helt annet enn fotball og håndball, sier Emma som ikke synes det er skummelt å kjempe mot de som er mye eldre.

- Det bryr jeg meg ikke om. Jeg skal gjøre alt for å slå pappa og storebror, gliser bassengets tøffeste spiller.

Utover våren vil dykkerklubben arrangere nytt dykkerkurs for nybegynnere og flere sosiale sammenkomster.

- Vi kommer også til å satse mer på fridykking. Der er det ikke nødvendig med så mye utstyr, så da blir det mye rimeligere. Vi håper selvsagt på å rekruttere flere medlemmer til en aktiv og god dykkerklubb, avslutter Linda og Erik før de kaster seg i vannet.



Full innsats under vann



Hvitt lag er klare til dyst



Fra venstre: Jan Peter Husby, Linda Øye, Emma Halle, Eva Marie Øye, Erik Halle, Håvard Gjeldnes, Ruben van Tienen og Eskil Halle. Iselin Øye Vullum deltok ikke på mandagens trening på grunn av skade.