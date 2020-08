Rindal Storviltforvaltning ønsker å minne om at hjortejakta starter tirsdag 1. september, elgjakta 25. september. Det er naturligvis fritt fram for å gå tur, plukke bær/sopp osv, men vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at de kan treffe på personer med gevær i skog og mark i tiden fremover.