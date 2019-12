Hjemmeseier i Romjulscupen

Bildet over er tatt av Surnadal IL

Høkkert ledet 3 - 0 til pause i finalen etter scoringer av Eystein Meese (2) og Bjørnar Dalsegg Sæter. Ydmyk ga seg ikke, og skapte ny spenning i kampen etter to kjappe reduseringer av Lars Ole Heggem og Stein Gunnar Rønningsbakk. Andreas Dalsegg Sæter sørget for ny tomålsledelse til Høkkert, men Erlend Aas reduserte til 3 - 4 med drøye minuttet igjen av kampen. Høkkert red stormen av, og kunne juble for seier på hjemmebane.

På Høkkert spilte Eystein Meese, Stein Todalshaug, Andreas Dalsegg Sæter, Bjørnar Dalsegg Sæter, Steinar Bævre Heggset, Helge Drøpping, Håkon Bredesen og Brage Hauglann Talgø.

På Ydmyk spilte Lars Ole Heggem, Anders Løfald, Stein Gunnar Rønningsbakk, Robert Jonli, Erlend Aas, Jo Sondre Aas, Torbjørn Heggem og Vidar Grøset.



Mange tøffe dueller i finalen. Her er det Stein Todalshaug og Torbjørn Lysaker Heggem som kjemper om ballen

14 lag deltok i turneringen som er arrangert av Surnadal IL. Daglig leder i Surnadal IL, Sondre Ormset, var godt fornøyd med gjennomføringen av cupen.

- Rundt 120 spillere har vært i aksjon, og det har vært mye folk på tribunen. Stemningen har vært god, og alt har gått som planlagt, sier Ormset.

I løpet av dagen ble det spilt mange fartsfylte kamper, med mange gode sportslige prestasjoner. Underholdning ble det også, for i pausen mellom bronsefinalen og finalen vartet fire ganger verdensmester i triksing, Erlend Fagerli fra Orkdal, opp med et lite trikseshow til stor jubel fra publikum.

Sluttspillet endte slik:

1/8-finale: Ydmyk - Ballatasaray 1 - 0

1/8-finale: Farlig tversover BK - Oddbjørns Angels 5 - 6 (etter straffesparkkonkurranse)

1/8-finale: Høkkert - Dirty Åsskard 4 - 1

1/8-finale: Underdog - Lads FC 2 - 6

1/2-finale: Ydmyk - Oddbjørns Angels 5 - 0

1/2-finale: Høkkert - Lads FK 4 - 1

I bronsefinalen vant Oddbjørns Angels 4 - 2 over Lads FC.

1. plassen fikk en gavesjekk på kr. 2.000,-, 2. plassen kr. 1.500,- og 3. plassen kr. 1.000,-.

En jury kåret Jo Sondre Aas til turneringens beste spiller. Han fikk en gavesjekk på kr. 500,-



Jo Sondre Aas var turneringens beste spiller



Sosialt og god trening

Romjulscupen er god trening også for de som spiller fotball på et høyere nivå. For Jo Sondre Aas (30) og Torbjørn Lysaker Heggem (20) har cupen blitt en tradisjon. Aas spiller til daglig i OBOS-ligaen for Nest-Sotra, mens Heggem spiller på Ranheim som rykket ned fra eliteserien i år.

- Vi har deltatt på cupen i mange år, og synes det er fint å kunne spille fotball i romjula. I tillegg til at det er artig og sosialt å få spille med kompiser, så er det også god trening, sier duoen som ikke var helt fornøyd med andreplass.

- Vi har tidligere vunnet cupen under navnet Hovmod. Det spørs om vi må ta tilbake det navnet, smiler de.

Skal dere feire andreplassen med 4.dagsfest?

- Jeg har to små barn, så det blir ikke noe fest på meg, sier Aas.

- Jeg har definitivt ikke småbarn, så det blir fest på meg ja, smiler Heggem.



Torbjørn Lysaker Heggem og Jo Sondre Aas