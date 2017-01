Hjemmekamp for damelagene

Surnadal har slitt med å ta poeng i et tøff 4.divisjonsavdeling, og står med 8 poeng etter 10 serierunder. Søndag kommer tabelljumbo Støren/Hovin/Trønder-Lyn til Surnadal idrettshall - et lag Surnadal slo med ni mål på bortbane i oktober. Les mer om den kampen her. Trønderne ligger helt nederst på tabellen med 0 poeng på 11 kamper. Her bør surnadalsdamene virkelig gripe sjansen og sørge for to etterlengtede poeng. Kampstart 17.00.

Rindal leder sin avdeling i 5.divisjon med 16 poeng på 9 kamper - to poeng mer enn Ålen på 2. plass. Årets sesong har så langt gått på skinner, men damene gikk på årets første tap i bortekampen mot Bjugn forrige helg. Søndag gjester Røros Rindalshuset med kampstart klokken 17.45. Røros ligger nest sist på tabellen med 4 poeng etter 8 poeng.

I Surnadal idrettshall spilles følgende kamper søndag 22. november:

11.15 J10 Surnadal - Surnadal 2

12.00 J10 Lensvik - Orkanger

13.00 J10 Surnadal - Lensvik

13.45 J10 Surnadal 2 - Orkanger

14.30 J16 Surnadal - Tiller 2

15.30 J10 Surnadal 2 - Lensvik

16.15 J10 Surnadal - Orkanger

17.00 D4 Surnadal - Støren/Hovin/Trønder-Lyn

I Rindalshuset spilles følgende kamper søndag 22. november:

J10 11.00 Rindal - Orkdal

J10 14.00 Rindal - Orkdal

J10 15.30 Rindal - Skaun

D5 17.45 Rindal - Røros