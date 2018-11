Hjemmebakt, kaffe og kulturminne

Bildet over: Karin Åsbø serverer kaffe og ferske kaffebrød i et godt og lunt miljø med god atmosfære.

Utover høsten og ut året er planen at den hyggelige kafeen skal være åpen en søndag i måneden. Da er mulighet for å kjøpe seg kaffe med kanelsnurrer eller skolebrød. Karin baker også forskjellige typer brød som man kan kjøpe med seg hjem. Og hun ser ikke bort i fra at kafeen i julemåneden vil by på julekake og skikkelig god julestemning.

Karin Åsbø forteller at hun alltid har hatt lyst på en vedfyrt bakerovn, og selv om hun ikke er utdannet baker har hun lenge hatt en drøm om å drive kafè. Da hun og familien var på besøk hos et vennepar i Folldal i Dovre, fant hun det hyggelige gamle huset for salg. Det endte med at det lille huset ble fraktet med Surnadal Transport og laftet opp igjen på familiens eiendom på Nordvik, idyllisk beliggende nede ved sjøen.

I løpet av våren ble huset ferdig innredet, og innmaten til bakerovnen som er et byggesett fra Italia, kom på plass. Karin Åsbø gir mye ros til Murmester Skjølsvold AS fra Rindal, som viste seg å ha god greie på muring av bakerovner og som bygde opp ovnen. Og i løpet av sommeren var kjøkkenet ferdig og klart for bruk. Samarbeidet med Svinvik Gard ble et faktum og bakerovnen brukes nå både til matlaging og brødbaking.



Bakerovnen i Slettneset steinovnsbakeri kommer i fra Italia.

Karin forteller også at melet hun bruker er både steinmalt og økologisk, og kommer fra Holli Mølle. -Det er godt å bake med, og fordi det er laget på god gammeldags måte, er det også næringsrikt, sier hun. Videre forteller Karin at det har blitt populært med pizza bakt i steinovn. -Dette blir en skikkelig god pizza, og det er mange grupper som bestiller dette til både firmatreff og bursdager, sier hun.

Å lage god stemning, være vertskap og bake godt brød, er noe Karin trives godt med. Og det må nok til, for Karin har en aktiv hverdag som mor til tre barn hvor den yngste er fire måneder. I tillegg til dette er hun også eier og driver av Til Bords på Sunndalsøra og styremedlem i Vårsøghelga, så mange rolige stunder blir det nok ikke i løpet av dagen. Det er i hvert fall et skikkelig familieprosjekt, hvor alle må ta et tak, kan hun fortelle!

Søndag 25. november holder Slettneset steinovnsbakeri åpent igjen, og Karin håper at riktig mange også denne dagen vil ta turen innom.



Karin Åsbø ønsker velkommen til Slettneset steinovnsbakeri!