Det er fleire saueeigarar som manglar sauer enda. Dei fryktar at den tørre sommaren har ført sauene til andre beiteområde enn vanleg, og at dei har fare vidare enn normalt. Trollheimsporten er oppmoda om å be jegarar og andre som ferdast i fjellet om å melde frå om sauer dei ser til tlf. 90780719. Merk deg gjerne farge på øremerket.