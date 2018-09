Historisk hogst på Rindalsskogen

Over: Skogbruksleder i Allskog Ola Løseth Bakken og skogeier Tore Simonset fra Rindalsskogen.

Det var skogeier Tore Simonset som først bestilte hogstmaskindrift. Han har levert ca. 1.300 kubikk tømmer av god kvalitet.

- Jeg hadde hogstmoden skog, og da fant jeg ut at jeg måtte prøve å ha den ned og plante i igjen slik at det kommer tilvekst, sier Simonset.

- Jeg vurderte å hogge det selv, men når man er bonde har man som regel ikke tid til sånt.

Skogbruksleder i Allskog, Ola Løseth Bakken , forteller at Allskog etter å ha vært i kontakt med Simonset jobbet med å få tak i flere skogeiere i området. Det er mange bønder som har lagt ned jordbruket, men som sitter igjen med skog. Dette var en fin anledning til å koble seg på og få gode priser for tømmeret, for hogstfelta ligger så tett inntil hverandre og dermed blir det mindre transportkostnad på hver enkelt skogeier. Til sammen var det seks skogeiere som meldte seg på.

Hogstmaskiner, lastbærere og tømmerbiler har hatt lange dager med å få tatt ned tømmeret. Dette kjøres for det meste til Kjelstad Trelast på Støren eller Selbu, mens sliptømmeret kjøres til avispapirfabrikken Norske Skog på Skogn.

Løseth Bakken forteller samtidig at det er veldig god kvalitet og lite råte på tømmeret fra Rindalsskogen, dette bidrar til at det blir mye sagtømmer.

- Skogeierne får også bidrag i form av skogavgift, til å plante eller markspre etter vekst, forteller han.

Et uvanlig oppdrag

Hogstmaskinkjører Martin Sollid fra Sollid Skog AS kan fortelle at slike oppdrag ikke er hverdagskost.

- Det er ganske sjelden at man er så mange på ett oppdrag. Som regel får man enkeltoppdrag, men her på Rindalsskogen har de samordnet godt, da seks skogeiere meldte seg på. Det blir lange dager og litt skiftkjøring, men stort sett er det kun jobbing på dagtid, forteller Sollid.

Surnadalsfirmaet Sollid Skog drifter både tømmerdrift, opprydding og markspredning. Markspredning blir utført av gravemaskin som tar vekk torva på enkelte plasser, slik at frøene som faller ned fra andre trær skal komme seg fort ned i jorda på egen hånd.

Sollid Skog drifter to arbeidslag og oppdragene er for det meste på Møre og litt i Trøndelag. I tillegg til skogsmaskiner har firmaet også gravemaskin, for å grave igjen de dype sporene i terrenget etter hogstmaskinene. Det foreligger strenge krav om ikke å ødelegge marka mer enn nødvendig.

Tekst og foto: John J. Storholt

Hogstmaskinkjører Martin Sollid fra Sollid Skog AS.

Raymond Tindvik, tømmebilsjåfør, er klar for et nytt lass til Kjelstad Trelast på Støren.