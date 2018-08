Historisk avtale om helsesamarbeid

Bildet: Ordfører i Orkdal Oddbjørn Bang (t.v.), ordfører i Hemne Odd Jarle Svanem (bak) og konstituert sjukehusdirektør St. Olavs hospital, Rune Wiseth (t.h.). Foto: Orkdalsregionen.

Dette oppnås ved å samkjøre legevakt, akuttberedskap på sykehuset på Orkanger og de kommunale akuttdøgnplassene (KAD). Der man før hadde opptil flere ansvarsområder innen akuttberedskap, vil man nå som pasient kun forholde seg til én aktør. Dette skjer som en følge av at St. Olavs hospital fra nyttår tar over driften av legevakten og KAD på vegne av kommunene. St. Olavs og kommunene har forhandlet et par års tid for å komme frem til denne avtalen. Orkdal kommune vil være vertskommune på vegne av de andre kommunene og vil dermed ha den løpende oppfølgingen av avtalen, opplyser Håkon Kibsgaard Jordet, daglig leder regionrådet i Orkdalsregionen, til Trollheimsporten.

Enhetlig akuttilbud

Hovedformålet med avtalen med St. Olavs hospital er å gi befolkningen i Orkdalsregionen et mer enhetlig akuttilbud samt å spare penger. I tillegg forventer man en faglig gevinst med å samkjøre ulike miljøer innen akuttmedisin på Orkdal sjukehus. Et tettere samarbeid mellom kommunale helsetjenester og sykehuset vil føre til bedre kvalitet for pasientene og økt lokal trygghet. I tillegg er det forventet en betydelig innsparing som følge av dette samarbeidet, nærmere bestemt et beløp i størrelsesorden tre til fire millioner kroner, som kommunen til sammen vil spare på å organisere helsesamarbeidet på denne nye måten.

- Det var en veldig god stemning på møtet på fredag og en lettelse blant alle aktørene om at de har klart å bli enige om dette. I tillegg til avtalen som regulerer forholdet mellom St. Olavs hospital og kommunene, ble det også underskrevet en avtale som omhandler samarbeidet mellom kommunene når det gjelder regionrådet. Nytt her er at Skaun blir kontorkommune og at det utviklingsarbeidet innen helse som tidligere lå under SiO nå flyttes inn under regionrådet. Orkdalsregionen vil heretter få to ansatte. Begge disse to vil fra årsskiftet få kontorsted på rådhuset i Skaun, avslutter Jordet.