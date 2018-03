Hevder seg i slopestyle

Slopestyle består av et lengre løp i en spesialkonstruert bakke eller park, bestående av en eller flere såkalte linjer, rekkverk (rails) og hopp. Etter at det ble bygd en flott park i Sæterlia, har flere unge surnadalinger virkelig fått øynene opp for sporten. Nå er Surnadal IL representert i konkurranser, og der markerer de seg i toppen av resultatlistene.

Lørdag ble det arrangert slopestyle-konkurranse i Ålen i Sør-Trøndelag. Dette var den andre av tre konkuranser i slopestyle denne sesongen. 11 år gamle Isak Drøpping og 12 år gamle Alfred Blomstand Harang satte virkelig Surnadal på slopestyle-kartet med å bli nummer 1 og 2.

Mentor og far til Isak, Halvor Drøpping, kan fortelle at de savnet de beste løperne fra 2006-kullet, og at konkurransen helt sikkert blir hardere når de neste helg setter kursen mot Vassfjellet i Trondheim. Da skal det konkurreres i slopestyle på lørdag og Big Air på søndag.

11. februar ble sesongens første slopestyle-konkurranse arrangert på Oppdal. Der ble Isak Drøpping nummer 3.

Isak Drøpping (midten) og Alfred B. Harang (t.h)



En glad vinner

Foto: Privat