Hestekreftenes dag med militært innslag

Heidi Røen Solheim og Magne Løfaldli fra Rindal travklubb har lagt opp til et tradisjonelt program på Hestekreftenes dag. Men i år er det særlig aktuelt å ha med et innslag fra Forsvaret, siden tidenes største NATO-øvelse går av stabelen til høsten. Det er kjent at det skal foregå et stort slag i Rindal i november, som en del av denne øvelsen.

Magne Løfaldli forteller at mye tyder på at Rindal travbane blir operasjonssenter for deler av de amerikanske styrkene, både før og under militærøvelsen.

Løytnant Åse Børset og to andre representanter fra Heimevernet vil være til stede på Hestekreftenes dag for å orientere om NATO-øvelsen. De vil også ha med seg noe militært utstyr, blant annet en MB Feltvogn.



Heidi Solheim Røen, Åse Børset og Magne Løfaldli.



Nye og gamle kjøretøy, barneridning og dyreutstilling

Magne Løfaldli forteller at det blir garasjesalg i år også, selv om det ikke bli hovedfokus. Hvis noen har ryddet på kjeller og loft, og har noe å selge, så er det bare å ta det med.

Ellers blir det markedsboder og stands som vanlig, og maskinutstillingen blir større enn noen gang før. I fjor kolliderte arrangementet med Agrisjå på Stjørdal, men i år er de store utstillerne tilbake med traktorer, redskaper og andre maskiner.

Det blir også parade med gamle biler, traktorer og andre kjøretøy, og utstilling av disse. Dette har vært et av de mest populære innslagene på Hestekreftenes dag i alle år. Det er mange som har interesse for dette, og det er mange som gjerne stiller opp og viser fram veterankjøretøyene sine.

Tradisjonen tro blir det barneridning og dyreutstilling. I år blir det blant annet mulig å se lama på nært hold, sammen med mange andre slags dyr og fugler.



Hæmstelt bakst og helstekt gris

I år blir det nye smaksopplevelser på Hestekreftenes dag. Gardsbakeriet Hæmstelt kommer med ferske bakervarer for salg, og Sylte gårdsslakteri skal demonstrere grilling av hel gris.

- Da får rindalingene smake grillmat som de aldri har smakt før, smiler Magne Løfaldli. - Dette blir noe annet enn svidde koteletter!

Sylte gårdsslakeri vil altså selge grillmat. I tillegg kommer travklubben selv til å selge hamburgere og pølser, brus, kaffe og kaker.



En sosial dag for hele familien

Magne Løfaldli ønsker alle velkommen til hestekreftenes dag. Han minner også om at det er gratis inngang og gratis parkering. Værmeldingene til søndag har bedret seg betraktelig, så det er gode sjanser for oppholdsvær i år også.

Det ser ut som alt ligger til rette for en hyggelig familiedag i Rindal, med et mangfold av innslag på programmet.





Rindal travklubb er medlem av Trollheimsporten.