Herrene kjempet seg til to poeng

Flå/Lundamo/Støren vant stort i sin første seriekamp mot NTNUI, mens Surnadal/Rindal tapte stort mot samme lag. Gjestene kom til Surnadal med bare èn innbytter, og undervurderte muligens sine motstandere. Flå/Lundamo/Støren kom riktig nok best i gang, og ledet 3 - 2 etter 3 minutter. Deretter overtok hjemmelaget initiativiet og var oppe i en firemålsledelse fem minutter før pause. Bortlaget reduserte med ett mål, slik at lagene gikk til pause på stillingen 15 - 12.

Backrekken med Håkon Mikkelsen, Petter Mathisen Giæver og Anders Moe Sæter fungerte veldig godt, og leverte til tider veldig god håndball både i angrep og forsvar. Flå/Lundamo/Støren skapte litt trøbbel for hjemmelaget da de la om til et mer offensivt forsvar, men det løste fotrappe Tarjei Fugelsøy og Stian Kooyman på en utmerket måte. Gjestene ble etter hvert frustrerte, og klarte ikke å forhindre at Surnadal/Rindal økte ledelsen. Fem minutter før slutt ledet Surnadal/Rindal med sju mål, og kampen endte til slutt med en meget fortjent seier 30 - 22.

Toppscorer Petter Mathisen Giæver var veldig godt fornøyd med sine lagkamerater etter kampen.

- Dette var en skikkelig lagseier. Vi spilte godt begge veier, så dette var mer enn godkjent, smiler Petter som noterte seg for 10 av målene.

Se tabellen her

Kampfakta Surnadal/Rindal - Flå/Lundamo/Støren 30 - 22 ( 15 - 12 )

Stian Faksnes

Stig Hermann Rodal

Petter Mathisen Giæver 10

Ole Joar Karlstad Bruset 2

Håkon Strupstad Mikkelsen 6

Tarjei Fugelsøy 3

Inge Skjølsvold

Stian Grytbakk

Edvard Bolme Fjerstad

Mikkel Bæverfjord

Stian Kooyman 4

Anders Moe Sæter 5