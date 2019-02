Herrelaget imponerte, mens damelaget fikk det tøft

Før søndagens oppgjør i herrenes 4. divisjon lå NTNUI4 på 2. plass på taballen. Da lagene møttes i september ble det timålsseier til studentene fra Trondheim. I Surnadal idrettshall møtte de et revansjesugent hjemmelag som umiddelbart tok tak i kampen. 16 minutter ut i kampen ledet Surnadal/Rindal 10 - 4, og til pause var stillingen 18 - 12. NTNUI4 ga seg aldri, og kjempet seg tilbake i kampen på stillingen 26 - 23 med sju minutter igjen av kampen. Dette ville ikke hjemmelaget gi fra seg, og scoringer fra Reidar Rudolfsen, Petter Mathisen Giæver, Håkon Mikkelsen og Stian Kooyman sørget for at Surnadal/Rindal kunen juble for seier 30 - 27.

Denne seieren førte til at Surnadal/Rindal passerte NTNUI4 på tabellen, og ligger på 2. plass med like mange poeng som Flå på 1. plass (som har to kamper mindre spilt).



Brødreduell: Mikkel Bæverfjord møtte storebror Lars Bæverfjord i søndagens kamp. Lars studerer i Trondheim og spiller på NTNUI.

Dette var siste hjemmekamp i Surnadal idrettshall for herrelaget. Tre kamper gjenstår av sesongen. To bortekamper skal spilles i Trondheim før sesongen avsluttes med hjemmekamp i Rindalshuset 23. mars. For toppscorer Petter Mathisen Giæver var dette siste kamp i Surnadal for denne gang. Nå flytter han til Fredrikstad etter snart fem år i Surnadal.

- Det blir både trist og rart å forlate bygda, men nå er det på tide med noe nytt for min del. Jeg har både slekt og venner i Fredrikstad, og har fått meg jobb som helsefagarbeider i hjemmesykepleien. I tillegg vil jeg helt sikkert spille håndball, og forhåpentligvis i en klubb med ambisjoner, sier han.

Mathisen Giæver har vært en viktig bidragsyter i håndballmiljøet i både Surnadal og Rindal, og har fått mange gode venner.

- Jeg fikk fort et stort nettverk, og det er mange jeg kommer til å savne. Det var ingen lett avgjørelse, og jeg har hatt det veldig bra her. Jeg lover å komme på besøk, smiler han.



Etter sesongslutt flytter Petter Mathisen Giæver til Fredrikstad

Se tabellen her

Surnadal/Rindal - NTNUI4 30 - 27 (18 - 12 )

Stig Hermann Rodal

Stian Faksnes

Petter Mathisen Giæver 8

Ole Joar Bruset 2

Håkon S. Mikkelsen 4

Reidar Rudolfsen 1

Jørgen Gjerstad 7

Mikkel Bæverfjord 4

Stian Kooyman 3

Tarjei Fugelsøy 1

Bråstopp etter pause

Surnadals damelag i 4. divisjon fikk som forventet tøff motstand i tabelltreer NTNUI3. Studentlaget har levert svært gode resultater denne sesongen, og har vært det eneste laget som har gitt de suverene serielederne fra Rapp kamp om poengene. Gjestene gikk raskt opp i ledelse 8 - 2, og det så ut til at det ville bli stygge sifre til pause. Surnadal fikk etter hvert litt bedre orden på forsvars- og keeperspillet, og ti sekunder før pause reduserte Kristin Lundemo Solli til 11 - 13 på straffekast. NTNUI4 tok rask avkast og satte inn sitt 14. mål rett før omgangen ble avsluttet.

Etter hvilen ble det tungt for Surnadal som fikk store problemer i etablert angrep, og som i tillegg ble for snille i forsvarsarbeidet. Gjestene kom for lett til enkle avslutninger, og i angrep ble de for lett å lese. Surnadal scoret bare sju mål etter pause, mens NTNUI satte inn 17.

Trener Mari Vattøy er ikke veldig fornøyd med resultatet, men tar likevel med seg det positive laget leverte før pause.

- Vi var fullstendig klar over at dette ville bli en tøff oppgave. Førsteomgangen utviklet seg positivt for vår del, selv om vi fikk en dårlig start. Etter pause ble det blytungt. Vi hadde et mål om å holde de under 30 mål, og score over 20. Det klarte vi akkurat ikke, men vi henger ikke med hodet av den grunn. Det er bare å jobbe videre. I dag vil jeg trekke frem Sara Forslund som gikk foran som et godt eksempel i forsvarsjobbingen, og keeper Sara Reiten som står veldig godt i perioden hvor vi jobbet oss inn i kampen igjen, sier hun.

Se tabellen her

Kampfakta Surnadal - NTNUI3 18 - 31 ( 11 - 14 )

Ane Lyngstad

Sara Reiten

Oda Bredesen

Elise Einum 3

Ingvild Berg 2

Hildegunn H. Dalsegg 1

Marlene Myrlund 4

Kine Bjørseth 4

Hanna Saksen 2

Kristin L. Solli 2

Line Mogstad

Sara Forslund

Mari Vattøy

Foto: Mari Vattøy