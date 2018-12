Her møtes tre kommuner og to fylker

Bildet over: Olav Meås henter posten sin i Orkdal Kommune.

Tekst, foto og video: John J. Storholt

Begge de to grendene Risan og Stuppelvika har postadresse Rindalsskogen, noe som er litt spesielt når en bor i et annet fylke. At kommuner samarbeider på tvers av grenser er helt naturlig når avstanden gjør at dette blir enklere for brukerne, og billigere for kommunene.

Pensjonistparet Margot og Olav Meås fra Stuppelvika henter posten sin i Orkdal, men de har postadresse Rindalsskogen, som ligger i Rindal kommune.

Ekteparet Meås flyttet til Stuppelvika på 60-tallet, og tok over garden som var på den plassen. Etterhvert fikk de fire barn som skulle begynne på skolen. Ettersom det var kort vei til Lomundalen og Lomundsjø skole fikk de bruke denne skolen.

På spørsmålet om hva "Rindaln" har betydd for dem, så svare Margot Meås at Rindal er den kommunen som de bruker til det meste, som post, skole, mjølkehenting osv. Til og med strømmen får de fra Rindal.

De har ikke så mye med Meldal kommune å gjøre. Det er stort sett skatt, renovasjon og landbrukskontoret.

- Siden vi har postadresse Rindalsskogen mister vi en del informasjonsskriv fra Meldal kommune, forteller Margot Meås

Olav Meås forteller at det kan by på noen problemer å ha postadressen sin på Rindalsskogen. Deriblant har han fått innkalling til biltilsynet i Kristiansund. Han tok en telefon og prøvde å forklare at han bor i Meldal og har tilhørighet til Trøndelag. Men det var problemer å forstå dette for biltilsynet i Møre.

Margot Meås fikk sitt første barn på fødestua i Rindal, den gang det var fødeavdeling der.

I 1970 fikk hun problemer når hun skulle innskrives på fødeavdelingen på Orkdal sykehus, da hun skulle få sitt andre barn. De trodde ikke på at dette gikk an å ha postadressen sin på Rindalsskogen, når man bodde i Meldal. Men de måtte bare innse at dette var realiteten for Margot

Opprinnelig er Margot Meås fra Grølifeltet i Rindal. Pikenavnet hennes var Lilleløkken.



Margot og Olav Meås



På venstre side i bildet ser vi Risan som ligger i Orkdal kommune. Til høyre ser vi Stuppelvika som ligg i Meldal. Bildet er tatt fra fylkesgrensa mellom Møre og Trøndelag. Stedet heter Østbø i Lomundalen, tett opp til fylkesgrensa.



Oversiktsbilde over Østbø i Rindal, med Risan i bakgrunnen. Fylkesgrensa går etter skogkanten etter ekra som ligger bak Østbø i retning Risan.