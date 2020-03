Her kan du få hjelp på telefon og chat

Dette skriver alkovettorganisasjon Av-og-til i en pressemelding onsdag.

Av-og-til oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksomme på barn som har det vanskelig.

– Nå er vi i en krisesituasjon der de vanlige tilbudene holder stengt og dagliglivet endres drastisk. Vi blir tvunget til å tilbringe mye mer tid hjemme hver for oss, og det betyr at de som har det tøft fra før vil få det enda vanskeligere nå. Da er det viktig å vite at det er hjelp å få, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

Nedenfor er en oversikt over hjelpetilbud til unge og voksne, og steder der voksne som er bekymret for et barn kan ta en kontakt.



Kommunenes ansvar

Av-og-til er opptatt av at kommunene setter i gang tiltak for å bedre situasjonen for spesielt utsatte barn, som er overlatt til foreldre som ikke er gode og trygge for dem.

– Vi må mobilisere for de barna som ikke har det trygt hjemme, og jeg håper alle kommuner har dette høyt på agendaen nå. I går fortalte Oslo kommune at skolene jevnlig skal ringe opp alle barn og at alle skolene opprette Hjertetelefoner, hvor barn selv kan ringe. Jeg håper vi ser liknende tiltak i kommuner over hele landet, sier Eriksrud.



Til deg som er ung

Det finnes flere muligheter til deg som trenger noen å snakke eller chatte med. Vi har samlet noen her:



Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen for barn og unge er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111 og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.



BaRsnakk

BaRsnakk er et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag fra 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.



Kors på halsen

Kors på halsen er et tilbud til deg under 18 år, bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende mail. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag mellom 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.



SnakkOmPsyken.no

SnakkOmPsyken.no er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00.



UngPrat.no

UngPrat.no er en samtaletjeneste til barn og unge mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag – fredag 09:00-21:00.



Til deg som er bekymret for et barn

Her er en oversikt over hvor du kan henvende deg for å få råd og veiledning, dersom du er bekymret for et barn.



Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen for barn og unge er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen.Telefonen er bemannet av fagpersonell og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.



Voksne for Barn

Organisasjonen Voksne for Barn tilbyr en rådgivningstjeneste for deg med spørsmål om barn og unge hvor du kan sende inn spørsmål skriftlig og få svar fra en fagperson.



Barnevernet.no

Barnevernsansatte er inkludert i gruppen samfunnskritisk personell under koronakrisen, for å sikre de mest utsatte barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.



Til deg som har det vanskelig

Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.



Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.



Kirkens SOS

Kirkens SOS er et tilbud der barn, ungdom og voksne kan ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på tlf: 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 – 22.30 og det er helt anonymt.



Foreldresupport

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).



Vold- og over­greps­linjen 116 006

VO-linjen er en døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym.



Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Telefon: 911 77 770, åpent mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00)



Rådgivningstelefon for pårørende

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. Du kan ringe 22 49 19 22 på mandag – fredag kl. 10 – 15, og på tirsdager kl. 11 – 19. De har også en chat for unge, Ungchat.