Her er Aps ordførerkandidat

Over: Annett Ranes med partileder Olav Bergheim leder i nominasjonskomitéen Oddny Hoem.

Annett Ranes er i dag nestleder og kvinnekontakt i partiet og har denne perioden sittet som vara i kommunestyret.

- Annett er en av to som nominasjonskomitéens prioriterte fra starten av, og det var et klart signal fra styret om at det var Annett de ville ha som ordførerkandidat, sier leder i nominasjonskomitéen Oddny Hoem.

- Styret stiller seg 100% bak ordførerkandidaten, sier partileder Olav Bergheim.

Ranes jobber i dag som oversykepleier ved hjemmetjenesten i Surnadal kommune og har hatt flere prosjektlederstillinger i kommunen, blant annet gjennom prosjektet Samhandling på siste vakt. Samtidig er hun aktiv i fotballgruppa i idrettslaget, er sekretær i idrettsrådet, og har både utdanning og erfaring innen ledelse, forteller Hoem. Frivillighet og organisasjonsarbeid i lokalsamfunnet er med andre ord noe som klart opptar ordførerkandidaten.

- Annett er en klartalende og tøff dame som ikke er redd for nye utfordringer. Vi har en sterk kandidat, slår Hoem fast.

Overveldet kandidat

Ranes takket nei første gangen hun ble forespurt, men etter en ny tenkerunde ble svaret ja.

- Jeg var litt overveldet første gangen. Det er jo en tillitserklæring bare det å bli spurt, ja, litt av en egoboost, ler hun.

Da hun først hadde sagt nei begynte hun å tenke på hva det var hun hadde sagt nei til, forteller Ranes.

- Man får være med på å påvirke politisk i den retningen man mener er riktig, og være med på å bygge opp surnadalssamfunnet. Jeg gleder meg nå, kjenner jeg, smiler hun.

Valget av ordførerkandidat samt varaordførerkandidat blir endelig vedtatt på nominasjonsmøtet i Surnadal Arbeiderparti i midten av oktober. Hoem forteller at nominasjonskomitéen har flere navn på lista, og bekrefter at det på grunn av kjønnsfordeling vil bli en mann som nomineres.

Ap-stand i forbindelse med valget

Annett Ranes er født i Moss, oppvokst på Halsa og flyttet til Surnadal i 1999. Da møtte hun mannen Terje Ranes, som hun har to gutter på 12 og 14 år med.

For de som ønsker å bli bedre kjent med ordførerkandidaten vil hun bli å finne på Surnadal Arbeiderpartis stand utenfor Coop Extra lørdag kl. 11-15.