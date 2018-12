Henning-komposisjoner er nominert til Grammy

Lindberg er nominert for «Henning Sommerro: Ujamaa & The Iceberg», der Trondheim Symfoniorkester og solister fremfører to av komponistens verk. Han er også nominert for «Folketoner» med Det Norske Jentekor, dirigert av Anne Karin Sundal-Ask. Det skriver Adresseavisen.

Grammy Award er en amerikansk utmerkelse som har blitt delt ut av Recording Academy siden 1959 for fremragende prestasjoner innen musikk. Prisutdelingen arrangeres hvert år i februar måned.