Helsedebatt preget budsjettarbeidet

Rådmann Knut Haugen bemerket at årets budsjettarbeidet hadde en utradisjonell, men god start.

- I går hadde vi en historisk stor budsjettkonferanse. Nesten 60 stykker var til stede, noe som ikke er blitt gjort før. Det var et bevisst valg så forankringen i starten skulle bli bedre. Håpet er at vi blir enda mer enige om at budsjettet blir riktig til slutt, siden alle var med fra starten, sier Haugen.

Mange fasetter til debatt

Plansjef Pål Ranes, kommunalsjef Karin Halle og kommunalsjef Astrid Mogstad Høivik oppsummerte mandagens arbeid innen hver sektor, og presenterte samtidig sine tilrådinger ovenfor formannskapet, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Flere forslag fra gruppearbeidet skapte debatt i forsamlingen, deriblant nedlegging av brannvesen i Todalen og på Kvanne og samarbeid på Nordmøre eller i Trøndelag, men særlig helse og omsorg engasjerte.

Kommunalsjef innen helse og omsorg, Gunhild Eidsli, åpnet sin innledning med å gi honnør til ansatte ved sykehjemmet.

- Tusen takk til alle ansatte og ledelsen ved Surnadal sjukeheim for den innsatsen de har gjort i sammenheng med reduksjon i antall plasser. Og takk til hjemmetjenesten for deres innsats til at dette lar seg gjennomføre, sa Eidsli fra talerstolen og fikk bifall fra ordføreren:

- Dette slutter vi opp om politisk også, sier Lilly Gunn Nyheim.

Satsing på hjemmetjenester

Noe av det som kom tydelig frem under gruppearbeid mandag var å prioritere å beholde dagens antall sykehjemsplasser samt å bygge nye omsorgsboliger – potensielt som en del av et større helsehus-prosjekt. Men om omsorgsboligene i det hele tatt skal bli en del av dette helsehuset, er ikke avklart.

- Dette er ikke noe akuttsak, dette er noe vi må se langt frem i tid, mener varaordfører Helge Røv (Ap).

Gunn Heidi Ansnes, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet, mener at omsorgsboligene befinner seg i andre enden av tidslinjen.

- Helsehuset er ikke klart, men omsorgsboligene trenger vi. Og de trenger vi fort. Spaden for omsorgsboliger bør settes i 2019, fastslår Ansnes.

Rådmann Haugen opplyser at det er satt av 19 millioner i budsjettet for 2019 og 2020 til bygging av 14 omsorgsboliger.

Oddny Hoem (Ap) påpeker at disse pengene har vært i budsjettet tidligere også, og minner samtidig om at skoleprosjektet Nye Øye har tatt lenger tid enn man så for seg. Hun frykter at bygging av omsorgsboliger kan havne i samme kategori, og slutter seg til Ansnes’ trykk på et konkret vedtak om spade i jorda.

Behov for tryggere legedekning

Som reduksjonsforslag innen helse- og omsorgssektoren var blant annet å stenge observasjonsposten på sykehjemmet i ferier og å fjerne legevakttilbudet på lørdager.

Ingebrigt Moen (Sp) mener kommunen må sette inn tiltak for å gjøre det attraktivt for leger å komme hit, så legedekningen i Surnadal blir bedre og mer forutsigbar.

- Legene som blir innleid skatter til egen kommune. De er her, og de reiser igjen. Vi må heller prøve å få hit en lege i stedet for å leie inn fra vikarbyrå. Det vil øke både folketall og skatteinntekter, sier Moen.

Rådmann Haugen opplyser at kommunen flere ganger har snakket med leger som har stått på dørterskelen, men som har funnet det for kostbart å kjøpe seg inn ved legesenteret. Han luftet samtidig idéen om et eget legesenter tilknyttet sykehjemmet, men understreket samtidig at dette er en langt større, strategisk prosess som man ikke bare kan vedta uten videre.

- Hvis man ønsker seg en vanlig kommunal ansettelse av lege er det rom for det. Vi har lite legetjenester på sykehjemmet sammenlignet med landsbasis, sier Oddny Hoem (Ap).

Rådmann Haugen la dessuten frem det foreløpige investeringsbudsjettet for fire år frem i tid. For 2019 er det lagt inn nesten 170 millioner, noe som er nærmere 100 millioner mer enn årets. Noe av årsaken er bygging av Nye Øye, som er oppført med 82 millioner.

- Dette er ingen høytidelige forslag. Det er nå dere kan komme med innspill om hva som kan utsettes, strykes eller lignende, sier Haugen.

Politiske signaler

Som resultat av to dagers budsjettkonferanse ba formannskapet administrasjonen ta med seg følgende signaler, samt andre signaler fra tirsdagens møte inn i utarbeidelsen av et budsjettforslag:

Økt samarbeid med nabokommunene om eksisterende og nye interkommunale tjenester

Totalvurdering av disponering av brannmannskapet innenfor dagens rammer

Vurdere å konkurranseutsette vaskeritjenester

Utrede mulighetene for robotisering av renholdstjenester

Redusere reise- og kursaktivitet

Redusere en administrativ stilling i Bo- og aktivitetsenheten

Tidsbrukanalyse av administrative stillinger

Strengere vurdering av ansettelser

Taksering av kraftlinjer

Økt brukerbetaling av kommunale tjenester

Sette bort kafédriften i Svinvik arboret

Mindre bemanning i hovedbiblioteket på bakgrunn av meråpent bibliotek/digitalisering

Stenge obs-posten ved Surnadal sjukeheim i ferien

Sterkere dreining fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg ved hjelp av velferdsteknologi

Utrede eiendomsskatt: promillesats, takst, bunnfradrag og rabatt

Gjennomgå avdragsprofilen til kommunens låneportefølje

Prioritere vedlikehold av eiendom, vei og bygging av omsorgsboliger/bofellesskap

Vurdere begrensning av rullerende barnehageopptak

Ovennevnte punkter ble enstemmig vedtatt. I tillegg ble følgende punkter vedtatt:

Vurdere avslutning av bygdebokprosjektet: vedtatt mot 3 stemmer

Konkurranseutsette renholdstjenester: vedtatt mot 3 stemmer

Vurdere å gå over til frivillig drift av biblioteket i Todalen: vedtatt mot 1 stemme

Administrasjonen vil nå jobbe med å utarbeide et budsjettforslag, som kommunestyret tar stilling til i desember.