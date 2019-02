Helenes cup i Vassfjellet

Arrangørklubben Freidig alpin har overtatt driften av Vassfjellet Vinterpark denne sesongen, og vartet opp med «verdensmesterføre» og på alle måter flotte rammer for dette årlige arrangementet med ca 120 deltakere fra hele midt-norge.

Fra Surnadal IL Alpin stilte det hele 26 løpere i alderen 6 til 14 år. Noen av disse stilte allerede fredag for Super-G trening. Lørdag ble det kjørt to super-g renn for klassene U12 år og eldre, søndag var det slalåm og storslalåm. Klassene U10 år og yngre kjørte superslalåmrenn begge dagene.

Alpinistene fra Surnadal IL gjorde det veldig skarpt begge dagene og fikk til sammen 7 pallplasseringer; Jarand Husby Haugen gikk av med seieren i G12 i lørdagens første super-g renn, Aron Rodal Haugen tok 3. plassen det andre super-g rennet i samme klasse.

Søndag ble det 3. plass i både slalåm og storslalåm i klasse J12 for Maja Mogstad. Iver Kalstø Grimsmo kapret 2. plassen i både slalåm og storslalåm i klasse i G12, og Håkon Hoem tok 3. plassen i slalåm i denne klassen.

Vi har altså mange løpere som greier å prestere så godt at de havner på pallen, og det i alle alpinøvelsene og denne gangen med ca 20 deltakere i hver av klassene. Mange av løperne som ikke kom på pallen, havnet også på plasseringer rett utenfor pallen. For komplett resultatoversikt se: Her

I klassene for de under 10 år er det ikke rangering, men minst like mye idrettsglede, fine premier og skoffkak ved målgang.

Tekst og foto: Anders Grimsmo