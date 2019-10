Hele Norges Helsesista på besøk i Rindal

En gavepakke til til rindalingene

Helsesista er årets "gavepakke" fra Rindal sanitetsforening til rindalssamfunnet, og spesielt til de unge.

Anne Kari Brødreskift, som er leder i Rindal sanitetsforening, forteller at denne idéen kom opp under en samtale som sanitetsforeninga hadde med pleie- og omsorgssektoren og psykisk helse i Rindal kommune i fjor, om tilbud innenfor psykisk helse i kommunene. Styret i sanitetsforeninga bestemte seg for at de ville booke Helsesista, som noen av dem hadde hørt i et foredrag på Gardermoen i 2017.



Nådde ungdom bedre på Snapchat

Vi får møte Helsesista i Rindalshuset før hun skal holde foredrag for 7. - 10. trinn.

Hun forteller at det hele startet i 2017, da hun var helsesøster på fire forskjellige videregående skoler i Oslo, samtidig. Hun fikk tilbakemeldinger fra elevene om at hun var for lite til stede, og hun følte også selv veldig på det. Da fikk hun idéen om å opprette en Snapchat-konto for å informere om når hun var tilgjengelig hvor, og hva hun kunne hjelpe dem med. Hun opplevde ikke minst at hun nådde guttene på en mye bedre måte gjennom Snapchat. I februar 2017 var hun på Dagsrevyen og fortalte om prosjektet. Da ballet det fort på seg.

Et halvt år etter at hun opprettet Snapchat-kontoen bestemte hun seg for å slutte i jobben, og bli Helsesista på heltid. Hun startet sin egen bedrift. Dette var skummelt, forteller hun, ikke minst fordi hun var aleneforsørger for to barn. Men hun hadde sparepenger nok til å klare seg i noen måneder, og var fullt bestemt på å gjennomføre dette. Hun forteller at hun jobbet veldig hardt i starten, for å bygge et grunnlag som hun kunne leve av.

- Dette er ikke bare en jobb, det er et liv, smiler hun.



Har lært veldig mye av ungdom

I 2017 begynte hun å holde foredrag, blant annet det nevnte møtet med sanitetskvinnene på Gardermoen, der representanter fra Rindal sanitetsforening var til stede.

Nå reiser Helsesista rundt i hele landet og holder foredrag, både for ungdom, foreldre og folk som jobber med ungdom på ulike plan. Hun setter stor pris på å ha fått den muligheten, og hun får stadig tilbakemeldinger om at den jobben hun gjør betyr svært mye for folk.

- Jeg har lært veldig mye av ungdommene i de tre åra jeg har holdt på med dette. Og det jeg snakker om har nok utviklet seg litt, sier hun.

Det er i hovedsak foredragene som skaffer inntekt til bedriften, for alt arbeid hun gjør for ungdom på sosiale media er gratis. Og det tar veldig mye tid. Nå går bedriften veldig bra, og hun har ansatt lillesøstra sin som daglig leder og manager. Helsesista er fullbooket for mange måneder framover, og kan nå være selektiv på hvilke oppdrag hun tar. Derfor er det ekstra stats at hun kommer til et lite sted som Rindal. Hun forteller at hun har fått Snap fra elever i Rindal som skriver at de gleder seg til hun kommer.



"Våg å være"

Helsesista har et eget slagord, "Våg å være". Nylig har hun også gitt ut bok, og den inneholder de fleste av temaene som hun snakker om. Tittelen på boka er #vågåvære. I desember skal hun på boksigneringsturne. Hun forteller at hun ser veldig fram til å møte enda flere folk, dele ut klemmer og bli med på selfies.

- Når jeg får en klem får jeg ofte også noen ord i øret. Det er mange koselige tilbakemeldinger, og noen ganger om at har betydd noe spesielt for noen, smiler hun.



Helsesista - Sprudlende og klar for foredrag i Attanova.



Fengslende foredrag

Kinosalen i Rindalshuset var nærmest full da Helsesista holdt foredrag for 7. - 10. trinn og lærere på Rindal skole. Arrangementet var åpent for alle, så noen foreldre hadde også møtt opp. De som ikke fikk det med seg på dagtid kunne ta turen torsdag ettermiddag. Da holdt Helsesista et nytt foredrag, mer myntet på foreldre og andre som har med ungdom å gjøre.

Hun startet med å takke sanitetskvinnene, som gjorde det mulig for henne å ta turen til Rindal. Hun fortalte om opprinnelsen til rollen som hele Norges Helsesista, og at hun etter hvert sluttet i jobben som helsesøster nettopp for å være sammen med ungdom på Snapchat.

Denne damen kan kunsten å fange publikums oppmerksomhet, med klar tale iblandet en god porsjon humor og sprell.



- Gi litt mer f...

Helsesista fortalte om boka si, hvor hun skriver om mange tema som er aktuelle for ungdom, tips og råd, og møter med ungdom som har måttet våge å være litt ekstra.

Hun snakket også om puberteten, følelser, kropp, prestasjoner, status. Er man normal eller er man annerledes? Hvem er "normal", egentlig? Alle er jo unike, og alle mennesker er like mye verdt, uansett. Hun oppfordret til å gi litt mer f... og ha det kult i kroppen sin.

I filmen "Psykobitch" er hun selv med som helsesøster. Hun fortalte at filmen ble laget fordi folk i Norge er så redde for å være annerledes.

Helsesista kaller en spade for en spade når hun snakker om størrelsen og utseende på kjønnsorganer. Når hun selv ikke synes dette er pinlig så viser hun at det ikke er pinlig å stille spørsmål om det, heller. Hun snakket om seksuell lavalder, respekt for grenser, og om hva som nærmer seg seksuelle overgrep.



Motstand gjør en sterkere

Hun snakket om hvordan man takler motgang, ensomhet, angst og depresjon. Det er helt vanlig å være nedfor i perioder av livet, men også viktig å be om hjelp hvis man sliter mye med slike problemer.

- Men hvis du ikke møter motstand så blir du heller ikke sterkere, slår hun fast.

- Ikke vær redd for å gjøre feil En feil er en erfaring du trenger for å utvikle deg.

Hun snakket også om forbilder. Selv har hun vunnet pris for årets forbilde, men i hennes øyne er alle et forbilde. Hun er lei seg for at mange voksne opptrer som dårlige forbilder, ikke minst på nett. Og oppfordringen til slutt var at hvis man ikke har noe fint å si om andre, så la være å si det, eller la være å skrive det.



Full sal på begge foredragene

Rindal sanitetsforening melder at det ble fullt i Attanova også på det andre foredraget.

- Vi er kjempeglad for at så mange kom, sier Anne Kari Brødreskift.



Helsesista engasjerer folk i alle aldersgrupper. Her er hun med tre generasjoner Fosseide/Svinsås. (Foto: Rindal sanitetsforening)



Bildet øverst: Helsesista (Tale Maria Krohn Engvik) sammen med Anne Grete Løfald, Monica Hoel og Anne Kari Brødreskift fra Rindal sanitetsforening og elever fra Rindal ungdomsskole.