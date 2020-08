Hei! Har du lyst til å synge?

Denne sesongen øver vi på country og julesanger. Vi har booka steder for to konserter i oktober, og håper å få disse gjennomført.

Vi tar selvsagt Covid19 på alvor, og vil beskytte oss etter smittevernreglene.



ALLE GAMLE OG IKKE MINST NYE MEDLEMMER ER VELKOMNE! :)



Vi har åpen korøving de 2 første øvingene, det vil si at du kan komme uforpliktende innom før du evt. melder deg inn i koret.



Hilsen Tordenskjold songlag. - leder Elsa Kvande.





Foto fra konsert ved sjukeheimen i juni