Heggset og Høvik gir seg som Rema-kjøpmenn

Ingressfoto: Lars Jacob Høvik (t.v.) og Olav Heggset øver seg på å slappe av. Det får de nok litt mer tid til når de i 2020 slutter som kjøpmenn ved Rema 1000 Surnadal, etter 10 år.

– Vi hadde et tiårsperspektiv på dette da vi startet opp sammen, og i 2020 er det ti år siden. Vi har fornyet femårskontrakten vår med Rema 1000 én gang, men kommer ikke til å fornye den igjen denne gangen.

Det sier Lars Jacob Høvik. Både han og kollega Heggset peker på et ønske om mer fritid som grunnen til at de gir seg som kjøpmenn hos Rema 1000 Surnadal i løpet av 2020.

– Dette er en jobb der man må være påskrudd hele tida, det holder ikke å gi 90 prosent, sier Høvik, og får støtte av Heggset:

– Det er en tøff jobb, men samtidig veldig gøy.

Både Høvik og Heggset understreker at de har stortrivst i jobben.

– Jobben er både interessant, artig og givende. Som kjøpmann er man med i alle prosesser, som ansettelser, lønn og innkjøp. Man driver rett og slett sin egen bedrift, sier Høvik, og legger til:

– Det er heller ikke til å legge skjul på at vi har gjort det godt i ti år. Så for den rette personen er det store muligheter her.

Selv om Rema 1000 allerede har lyst ut etter ny kjøpmann i Surnadal, er det foreløpig ikke satt noen eksakt sluttdato for Lars Jacob Høvik og Olav Heggset.

– Fristen for potensielle kjøpmenn er vel 18. januar, så vi må se an litt når det passer for den nye kjøpmannen å ta over, sier Høvik, mens Heggset legger til:

– Det som er sikkert er at det blir i løpet av 2020.

På spørsmål om hva de to skal holde på med når de nå gir seg som kjøpmenn, svarer Høvik, med et smil:

– Vi har ingen umiddelbare planer, så nå bærer det ut på det frie markedet.

– Hvis noen trenger noen som ikke kan noe, men som er veldig glad i å jobbe, er det bare å ta kontakt, ler Heggset.

Det er tydelig god stemning mellom de to.

– Det har vært mye tullprat bak på kontoret, sier Høvik, mens Heggset legger til:

– Ja, det har vært veldig artig, så vi skulle nesten funnet på noe mer sammen senere.

Heggset innrømmer at han nok kommer til å bli litt rastløs den dagen han gir seg i Rema 1000.

– Det blir spesielt å slutte, etter 10 år, sier han.

Lars Jacob Høvik er i ferd med å avslutte sin andre tiårsperiode som kjøpmann.

– Nå har jeg vært med i til sammen 20 år, og det blir rett og slett en livsstil, men alt har sin ende. Vi har rett og slett lyst til å roe ned litt, for å få litt mer fritid, sier han.