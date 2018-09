Hegerberg og Landslaget

Landslaget klarer ikke å få brukt Hegerberg. De klarer simpelthen ikke å utnytte hennes ferdigheter på banen når hun kommer hjem fra Frankrike og spiller med dem. Det var lett å se da jeg så henne i Landslaget på TV. Det var lett å se at hennes karrière blir skadet av å spille på et lag som ikke klarer å utnytte hennes spill. Da har hun bare ett valg: La være å spille på det norske landslaget. At den svenske treneren av Landslaget hevner seg med ikke å stemme på henne i konkurransen om å bli kåret til verdens beste kvinnelige spiller, er latterlig, patetisk og direkte trist. Fyren bør returnere til Sverige!

Glærum, 26.sept. – 2018.

Dordi Skuggevik