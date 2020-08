Hedret sin far med minnetreff

Fredrik Strand døde 21. april, 75 år gammel. Han var over gjennomsnittet interessert i biler – en interesse som Mette Helen (46) har arvet etter sin far.

- Bilmiljøet var en stor og viktig del av pappa sitt liv. Bokstavelig talt til siste slutt. Han døde av hjertestans mens han gjorde det han likte aller best, å skru på bil, sier hun.

Dødsfallet skjedde på et tidspunkt hvor koronasituasjonen preget landet vårt i stor grad, og det var satt restriksjoner på maksimalt 26 personer i begravelsen i Øye kyrkje.

- Pappa hadde en stor omgangskrets, og jeg opplevde det som vanskelig å gi beskjed om at ikke alle som ville fikk ta del i begravelsen. Det er med bakgrunn i dette at jeg begynte å tenke på muligheten for å arrangere et minnetreff med bilutstilling, sier Mikkelsen.

Søndag inviterte Mette Helen og hennes familie til «Fredrik Strands minnetreff» på gårdsplassen sin på Eidet, og i Fredriks ånd handlet det meste om bil og motor.

- Dette er ikke et minnesamvær, men en sosial sammenkomst hvor alle er velkommen. Pappa likte mange ulike kjøretøy og bilmerker, fra mange ulike nasjonaliteter. Det gjenspeiler seg i kjøretøyene som er her i dag, sier hun.

Totalt deltok over 40 kjøretøy i utstillingen, og det strømmet på med folk fra både Trøndelag og Møre og Romsdal.

- Jeg er så utrolig takknemlig for alle som valgte å ta turen hit i dag. Vi kan konkludere med at dette ble en suksess, og jeg kan allerede nå meddele at dette vil bli et årlig arrangement, smiler Mikkelsen.

Mette Helen ønsker å takke alle som har bidratt til at minnetreffet ble mulig å gjennomføre.

- Jeg ønsker å takke familie, venner og alle andre som har hjulpet meg på veien hit. Det betyr mye for ei «pappadråk» som meg, sier hun.



En stilig Mini som Fredrik pusset opp, og som Trond Mikkelsen har lakkert. Eier av bilen er Marius Mikkelsen (14) - her sammen med mamma Mette Helen.

- Jeg har lært mye av Fredrik

Jon Olav Holten er en av mange som kjente Fredrik Strand godt. Han deltok på minnetreffet med glede og ydmykhet.

- Jeg var så heldig som fikk bli godt kjent med Fredrik, og da spesielt gjennom Surnadal båtforening. Han var kunnskapsrik, bestemt og alltid artig å snakke med. Jeg har lært utrolig mye av Fredrik. Jeg besøkte han minst en gang hver fjortende dag, og fikk se hvordan han pusset opp bilene med en nøyaktighet som var imponerende. Han var en perfeksjonist, og det kan man se på flere av bilene som står her i dag, sier Holten.

Holten var aldri i tvil om han skulle delta på søndagens minnetreff.

- Det var en selvfølge, og jeg gjør det med glede. Fredrik betydde mye for mange, noe som dagens oppmøte gjenspeiler, sier han.



Jon Olav Holten foran Volvo Amazon som Fredrik har pusset opp helt på egen hånd

Fredrik Strands Trophy

Mette Helen ønsket også å fremheve en person som hun mener fortjente å få utmerkelsen «Fredrik Strands Trophy 2020».

- Det er ene og alene jeg som står i juryen, men jeg har pappa sin stemme i bakhodet. Pappa var veldig allsidig, og motorinteressen favnet bredt. Som et eksempel på ungdommelig pågangsmot, og ikke minst bredden i kjøretøyinteressen, så går prisen til en gutt som har lagt ned et stort arbeid for å få kjøretøyet sitt i kjempefin stand. Han er den eneste med den typen kjøretøy her i dag. Pokalen går til 16 år gamle Lars Holte med sin Massey Ferguson, avslørte Mikkelsen til stor applaus fra de mange fremmøtte.

Holte var både overrasket og glad over å få utdelt "Fredrik Strands Trophy".

- Dette kom brått på, men det var veldig artig. Jeg har vokst opp med traktorer på gården, så interessen har egentlig kommet av seg selv. Traktoren har allerede vært i bruk under "våronna", og jeg kjører meg også noen turer til Skei når det passer seg slik, sier Holte som lover at det vil komme flere prosjekter i fremtiden.

Øvelseskjøring med Corvette

En av de mange som valgte å ta turen til Eidet søndag, var 16 år gamle Kristoffer Sommerro. Han ankom stedet kjørende med en strøken Corvette 98-modell, med L montert i bakruta.

- Det gir øvelseskjøringen en ekstra dimensjon, smiler Sommerro.

Pappa Knut Sommerro kjøpte bilen for en uke siden, og Kristoffer har allerede tilbrakt mange mil bak rattet.

- Pappa og jeg kjørte oss en tur til Trondheim i går. Det er en artig og sprek bil, men jeg lover at jeg holdt fartsgrensen, ler 16-åringen som har en stor interesse for bil.

Hjemme står en Toyota Supra som etter planen skal på veien innen Kristoffer fyller 18 år.

- Den er under oppussing. En japansk klassiker som det ikke finnes så mange av på veiene. Inntil videre får jeg klare meg med Corvette. Det er en grei førstebil, smiler han lurt.



Ikke så mange som øvelseskjører i Corvette, men Kristoffer Sommerro er unntaket