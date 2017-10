Hedret årets ildsjeler

Johan Landsem ble utpekt som årets ildsjel av idrettsrådet i Rindal. I begrunnelsen står det at han har hatt en karriere enten som aktiv, leder eller trener i langrenn i snart 50 år, og er æresmedlem i IK RindalsTroll for et uvurderlig frivillig arbeid for egen klubb og for skikretsen.



Johan Landsem fikk tildelt kommunens kulturpris i 1996 og Sigurd Røens Idrettspris i 2009. I 2005 fikk han utmerkelsen Årets ildsjel av Norges skiforbund.



Han var fotballoppmann perioden 1966-1998, har selv 259 A-lagskamper i fotball 1963-1981. Han var leder i skigruppa i IK Rindals-Troll i perioden 1990-2011, og er fortsatt styremedlem i Rindal IL i 2017. Han har vært trener for skigruppa fra 1970, og er fortsatt trener, rådgiver og smører bl.a. for kretslagsløper og junior VM-deltaker Jo Svinsås.



Han er selv norgesmester i langrenn 2 ganger i juniorklassen. Han har vært med som arrangør av Rindalsrennet siden han selv la opp som aktiv, men startet så tidlig som 1957 med å arrangere "Stabbrennet" og "Holtmesterskapet" (1958) med selvlagde diplomer.



Johan Landsem er med på ”alle” dugnader til skiavdelinga – nå siste året svært mye knyttet til Rindal IL sitt store prosjekt med utbygging av ny, moderne skistadion og nye løypetraseer i kommunen.



Fra prisutdelingen. Johan Landsem og ordfører Ola T Heggem.

Foto: Viggo Raju Jakobsen, Globetrotter event & artist as