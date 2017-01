Hedret 23 nye fagarbeidere

Leder i Indre Nordmøre Opplæringskontor, Marit Drøpping, gleder seg over å kunne hedre dyktige lærlinger og stødige instruktører. Hun forteller at det til enhver tid er mellom 50 og 60 lærlinger ute i opplæringskontorets mange medlemsbedrifter, og at fagutdannelsen preges av et svært godt samarbeid mellom alle tre parter.

- For at vi skal ha en fagopplæring etter den modellen vi har nå, med skole og opplæring i bedrift, er vi helt avhengig av engasjerte og motiverte instruktører og faglige ledere. De gjør en kjempejobb. Det hjelper ikke med læreplasser om dette ikke fungerer, fastslår Drøpping.

- Jeg blir så imponert når jeg drar rundt på besøk. I tillegg til å skjøtte egen jobb, sørge at bedriften tjener penger og at samarbeidet med kunder og andre fungerer, har instruktørene et medansvar for at den lærlingen de har tatt imot får god faglig opplæring og trives på arbeidsplassen. Jeg opplever stadig en imponerende omsorg for ungdommene, både for det faglige og det sosiale.

Styret i Indre Nordmøre Opplæringskontor og Mons Otnes, rektor ved Surnadal vidaregåande skole, var også til stede for å feire de nye fagarbeiderne. Otnes opplever en statusheving for fagarbeidere, blant annet som resultat av tydelig framsnakking av fagutdannelse - både på lokalt og nasjonalt nivå. Han peker på at en fagutdannelse ikke bare gir en sikkerhet når det kommer til livsinntekt, men også viser viktigheten av å kunne dokumentere kompetansen den enkelte kan bidra med på arbeidsmarkedet.

Bak f.v. Mats Storås, Espen L. Staveli, Anders Grytbakk og Håvard Gjeldnes. Foran f.v. Aina Beathe Fjærli, Randi Anita Strand og Linda Kristin Bruset var til stede på markeringen onsdag.

Disse tok fag-/svennebrev i ulike medlemsbedrifter i 2016:

Morten Aune, Industrimekanikerfaget (MøreTre/Talgø)

Håvard Gjeldnes, Industrimekanikerfaget (MøreTre/Talgø)

Torstein Halle, Industrimekanikerfaget (A.Kvam)

Erik N. Sæter, Industrimekanikerfaget (Sollid Mek verksted)

Nils Arne Røen, Industrimekanikerfaget (Sollid Mek verksted)

Linda Kristin Bruset, Helsearbeiderfaget (Halsa kommune)

Aina Beathe Fjærli, Helsearbeiderfaget (Surnadal kommune)

Randi Anita Strand, Institusjonskokkefaget (Surnadal kommune)

Morgan Bøe, Tømrerfaget (VI-Bygg AS)

Johan Fiske, Tømrerfaget (Consto)

Tore Nordvik, Tømrerfaget (Consto)

Anders Grytbakk, Tømrerfaget (VIBO)

Jon Sande, Tømrerfaget (VIBO)

Mats Storås, Tømrerfaget (VIBO)

Espen L. Staveli, Tømrerfaget (VIBO)

Ola Heggset, Tømrerfaget (Byggmester Kåre Bævre)

Olav N. Tørset, Tømrerfaget (Lars Helgetun)

Victoria Glomstad, Logistikkfaget (Pipelife)

Lena B. Halgunset, Barne-og Ungdomsarbeiderfaget (Rindal kommune)

Vegard Karlstrøm, Murerfaget (Murmester Skjølsvold)

Lars Espen Mogset, Motorsykkelfaget (Nordmøre Scooter og ATV)

Gerhard Sæterbø, Industrirørleggerfaget (Vaagland Båtbyggeri)

Per Ivar Sylte, Rørleggerfaget (Næss Rør og Interiør)

Vi gratulerer!