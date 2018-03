Hederlig tap mot god motstand

Surnadal var forberedt på meget tøff motstand fra laget som sammen med Rindal kjemper om opprykk til 3. divisjon. Da lagene møttes før jul tapte Surnadal hele 29 - 8.

Lørdagens oppgjør i Surnadal idrettshall startet som forventet med at gjestene rykket raskt fra i målprotokollen. Etter 8 spilleminutter ledet bortelaget 5 - 1. Så våknet endelig hjemmelaget, og kriget seg tilbake i kampen. Godt forsvarsspill og målvaktspill sørget for at Surnadal hadde sjansen til å nærme seg et godt lag fra Flå/Lundamo/Støren. Sjansene ble omsatt i scoringer, og 20 minutter ut i kampen utlignet Kine Bjørset til 7 - 7 fra straffemerket. Bortelaget scoret fre kjappe mål, og drøye fem minutter før pause ledet Flå/Lundamo/Støren 11 - 7. Surnadal avsluttet omgangen meget godt, og reduserte til 11 - 11 like før dommeren blåste av første omgang.

Surnadal hang bra med de første åtte minuttene av andreomgangen, men derfra og ut ble det for tøft for hjemmelaget. Gjestene hadde et ekstra gir, og økte ledelsen sakte, men sikkert utover omgangen. Surnadal ble hardt straffet i utvisningsperioder, og hadde ingen sjanse til å henge med raske og hardtskytende spillere på Flå/Lundamo/Støren. Kampen endte til slutt med borteseier 18 - 30.

16 år gamle Hanna Saksen spilte en ny god kamp, og var sammen med keeper Sara Reiten hjemmelagets beste spillere.

Kampfakta Surnadal - Flå/Lundamo/Støren

Ane Lyngstad

Sara Reiten

Connie Moen

Hanna Saksen 5

Kine Bjørseth 6

Mari Vattøy 1

Vilde Eikeland 2

Sara Forslund

Elise Einum 2

Gunn Marit Heggset

Hildegunn Henden Dalsegg 2

Kristin Heggset



Sara Reiten spilte en god kamp mellom stengene