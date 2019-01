Heder til nye fagarbeidarar

Dagleg leiar, Marit Drøpping, ønskte velkomen og kunne fortelja at på landsbasis har heile 74% av dei som har søkt lærlingeplass fått det, og i byggebransjen, isolert sett, er det heile 84% av søkjarane som har fått lærlingeplass! Så høg prosentandel er det mange år sidan det har vore! Drøpping fortalde vidare at alle som har teke fagbrev/kompetansebrev hos opplæringskontoret siste år, framleis er i arbeid, om ikkje nødvendigvis i lærebedrifta. Dette viser at næringslivet i dalen treng nye fagfolk!

Eva Husby, leiar i næringsforeninga i Surnadal, gratulerte alle med fagbrev, og minna dei nye fagarbeidarane på at dei måtte ta med seg dei positive opplevingane dei får i kvardagen. -Vær flink til å klapp deg sjølv på skuldra, for det har du fortent, avslutta Husby.

Roy Tvedt, som representerar fagopplæringa i fylkeskommunen, var også til stades. Han tykte det var gledeleg og bli invitert til markeringa. - Så vidt eg veit, er det berre Indre Nordmøre opplæringskontor som har slike markeringar for å feire dei nye fagarbeidarane. Veldig positivt, sa Tvedt.

Sjølv om det er blitt slik at det ikkje er utdeling av sjølve fagbrevet lenger, då det kjem i posten no til dags, fekk alle dei som har bestått fagprøve blomster og ei lita gåve frå opplæringskontoret.

Her er ei liste over dei som i løpet av 2018 har teke fagbrev/kompetansebevis og lærebedrifter :

Andreas Furuhaug Tømrerfaget Merbygg AS Robert Otnes Tømrerfaget Stiftelsen Geitbåtmuseet Sigbjørn Hausberg Tømrerfaget Consto, Midt Norge AS Sveinung Halle Logistikkfaget Pipelife AS Jonas Rindal Industrimekanikerfaget Pipelife AS Marius Haarstad Industrimekanikerfaget Pipelife AS Edvard Gjerde Industrimekanikerfaget Vågland Båtbyggeri AS Thomas Solberg Industrimekanikerfaget Vågland Båtbyggeri AS Tore Betten Industrimekanikerfaget Vågland Båtbyggeri Øysten Røen Industrimekanikerfaget Sollid Mek verksted AS Per Christian Søderstrøm CNC-Maskineringsfaget Sollid Mek.verksted AS Kristina Møkelgård Helsearbeiderfaget Rindal kommune Ragna Tiset Helsefagarbeider Rindal kommune Kristin Røen Helsearbeiderfaget Surnadal kommune Mohamed Sharmake Abdullahi Helsearbeiderfaget Surnadal kommune Lina Moen Helsearbeiderfaget Surnadal kommune Helga Gjeldnes Helsearbeiderfaget Surnadal kommune Guro Skralthaug Helsearbeiderfaget Surnadal kommune Christina Vikavoll Helsearbeiderfaget Surnadal kommune Stian Settemsdal IKT-Servicefaget Surnadal kommune Frid Grøtan Hartveit Barne og Ungdomsarbeiderfaget Surnadal kommune Gunn Mari Stenberg Barne og Ungdomsarbeiderfaget Surnadal kommune Ola H Grytskog Sveiserfaget A.Kvam AS Lars Holte Billakkererfaget Midt-Norge Autolakk AS Magne Glåmen Platearbeiderfaget Betten Maskinstasjon AS Fredrik B Moen Landbruksmaskinmekanikerfaget Rindal Traktorservice AS Sander H Bævre Produksjonsteknikerfaget Talgø/Møretre AS Isak Haltli Trevare-og bygginnredningsfaget Bergmoen Snekkerverksted AS Ådne Fagerli Rørleggerfaget Comfort Surnadal AS Sindre Krane Olsen Bilfaget, tunge kjøretøy Surnadal Lastebilverksted AS Håvar Brønnstad Anleggsmaskinførerfaget KOMPETANSEBEVIS Holte Maskin og Transport AS Ådne Bjørkøy Landbruksmaskinmekanikerfaget KOMPETANSEBEVIS Nordlund Maskin Service



Dei som var til stades på festmiddagen var: Frå venstre,Jonas Rindal, Ola H Grytskog (delvis skjult) Gunn Mari Stenberg, Sander H. Bævre, Kristin Røen, Sindre Krane Olsen, Guro Skralthaug, Isak Haltli, Frid Grøtan Hartveit, Fredrik B. Moen, og Andreas Furuhaug. Helga Gjeldnes var også tilstades.



Dagleg leiar i Indre Nordmøre opplæringskontor, Marit Drøpping.



Eva Husby, leiar av Surnadal næringsforum.



Roy Tvedt frå fagopplæringa i Fylkeskommunen.



Godt oppmøte og flott vertskap i trivelige lokaler.

Trollheimsporten gratulerar dei nye fagarbeidarane!

