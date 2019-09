Heder til 50-åring!

Fredag var adm.banksjef Allan Troelsen på besøk hos adm.direktør Kjell Larsen for å overrekke en gave fra Surnadal Sparebank.

– Den bronsestøpte uglen som Ole Mauset har laget er et symbol på klokskap og visdom, noe som passer veldig godt til Pipelife. Klokskap og visdom er to meget viktige grunner til at Pipelife har hatt en fenomenal utvikling og er meget godt posisjonert for fremtiden. Vi er alle veldig stolte av Pipelife og Pipelife er utrolig viktig for lokalsamfunnet og regionen vår, sier Allan Troelsen.



Tekst og foto: Surnadal Sparebank