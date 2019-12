Haustferda går vidare

Midt i sorga over at bokhandelen Notabene måtte gi opp, har Surnadal Heimbygdlag ei lita gladmelding å komma med: ”Ei haustferd på Nordmøre 1934” er no å få kjøpt hos Rema 1000 på Alti Surnadal og hos Coop Extra på Skei. Samtidig vil vi takke Tove på bokhandelen for alle år ho har formidla lokal litteratur.

Dessutan er både ”Haustferda” og dei andre bøkene våre å få ved å vende seg direkte til Surnadal Heimbygdlag på tlf. 48248913 eller på e-post til sverre.hatle@online.no eller heime/på postadresse Nordsida 829, Gulla, 6650 Surnadal.

Sjå sida vår på Trollheimsporten og Facebook.