Harald Solviks Minnemarsj

Ingressfoto: Per Kvalvik

Marsjen gjennomføres i det flotte turstinettet som Harald har etablert i Igltjønna- og Åsan-området øst for Rindal sentrum. Start og innkomst er lagt til Rindal Skimuseum.

Felles avmarsj fra Skimuseet kl. 14:30, men det er fullt mulig å gå en av rutene på egen hånd, med start fra 14:00-16:00.

Disse turstiene har uendelige muligheter for lengde og vanskelighetsgrad, men det vil denne dagen være merket 3 alternativer. Det er 2 km, 4 km og 6,5 km.

Den korteste og letteste runden er 2 km og går flatt rundt Igltjønna. Denne runden er gruslagt og kan benyttes både av rullestolbrukere og de med barnevogn.

Den lengste runden er 6,5 km og går i mer variert terreng. Med start fra Skimuseet går en lysløypa ut på̊ sørsida av Tjønna og følger skilting mot Kaldråa. Fra Kaldråa følger den skogsveien til Nerløset, der Nordmørslåna på gården er Norges første fredede bygg. Etter litt servering og orientering om Nerløset går ruta via Flåtten og videre i noe mer ukjente deler av turstinettet i Åsan mot Litjdalen og retur på nordsiden av Igltjønna.

Venneforeninga til Rindal Skimuseum står for salg av kaffe og hyllkak på museet.

Rindal er et eldorado for de som er interessert i friluftsliv. Naturen her gir muligheter for allsidige naturopplevelser alle årstider, enten du vil gå på toppturer eller besøke et av flere «barnevennlige» turmål.

Turstigruppa i Rindal IL har siden 1998 arbeidet for å legge forholdene til rette for at flest mulig skal komme seg ut både sommer og vinter. Det startet med rydding, merking og skilting av stier opp til en del fjelltopper rundt om i kommunen.

Turstigruppa har arrangert Fjelltrimmen hvert år siden 2002. Du finner opplysninger om Fjelltrimmen ved å gå inn på www.turstigruppa.no. Det er satt opp informasjonstavler ved startpunktet og ved varden på toppen er det en trimboks hvor alle kan skrive navnet sitt.

I tillegg til å arrangere den årlige Fjelltrimmen og fellesturer i og utenfor kommunen, har gruppa opparbeidet, merket og vedlikeholdt turstier, laget turkart over Trollheimen og bygd grillhytte og gapahuker for barnevennlige turmål.

Minnemarsjen er gratis for alle, men de som ønsker å støtte Turstigruppa sitt arbeid, kan vippse til 139451 eller betale direkte til kontonr. 4111.08.02879.

Kart over de tre rutene på Harald Solviks Minnemarsj:

Den lengste, blå rute, er fellesturen som går via Nerløset.