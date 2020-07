Har økt med over 300 000 sidevisninger

Ingressfoto: Sigrid Skjølsvold, Øystein Hjelle Bondhus og resten av Trollheimsporten-redaksjonen kan glede seg over gode lesertall.

Fra 1. januar til og med 30. juni hadde Trollheimsporten snaue 3,5 millioner sidevisninger. Det gir et snitt på rett over 19 000 per dag, og er en økning på snaue 10 prosent fra første halvår i fjor.

I tillegg lanserte Trollheimsporten, Rindal Næringsforum og Rindal kommune i vår den nye Tid til å leve-sida. Lesertallene fra den sida, der Trollheimsporten blant annet står for produksjon av alle reportasjene, er ikke med i de 3,5 millionene, som kun gjelder trollheimsporten.no.

Lesertallene for mars måned, da koronapandemien for alvor begynte å gjøre seg gjeldende i Norge, er Trollheimsportens høyeste noen gang. Samtidig var tallet på sidevisninger allerede før 12. mars godt foran fjoråret.

– Tallene viser at vi gjør en god jobb, og at vi fortsatt er en viktig kilde til lokale nyheter, sier Sigrid Skjølsvold, og legger til:

– Kanskje enda viktigere enn før?

Skjølsvold får støtte av Trollheimsportens andre fulltidsansatte, daglig leder og hovedredaktør Øystein Hjelle Bondhus.

– 2019 var et veldig godt år for oss, og vi er derfor kjempeglade for at vi har klart å fortsette framgangen. I forbindelse med koronapandemien har vi virkelig fått se hvor viktig det er for folk å ha rask tilgang til god og nyttig informasjon, både fra nettportaler, aviser og andre medier. Det skader nok heller ikke at alle sakene våre er helt gratis, smiler han, og fortsetter:

– Vi ser også at lesertallene øker både for Rindalsnytt og Surnadalsnytt, og det er viktig for oss. Vi har som mål å være et førstevalg for lokale nyheter og reportasjer, og vi må rette en stor takk til både lesere, medlemmer, annonsører og eiere, som gjør framgangen vår mulig, sier han.

Også redaksjonen fortjener ros, sier Bondhus.

– De ansatte i Trollheimsporten er en fantastisk fin og dyktig gjeng. Alle drar i samme retning, og hele gjengen brenner virkelig for nettportalen vår og lokalsamfunnene våre. De fortjener all rosen de kan få.

Bondhus forteller litt om hvordan nettportalen har opplevd koronapandemien og restriksjonene så langt.

– Selve jobben vår, med å intervjue folk og produsere saker, er det jo fint mulig å gjøre digitalt og over telefon, så akkurat arbeidsmetodene har ikke vært så annerledes enn før. I midten av mars var det et enormt trykk, på grunn av koronarestriksjonene, før alle de avlyste arrangementene har ført til at vi i redaksjonen har måttet være mer oppfinnsomme for å finne gode saker, sier han, og legger til:

– Samtidig har vi vært bevisste på at vi i slike alvorlige tider ikke bare skal grave oss ned i negative saker. Vi skal også løfte fram det som er bra, for selv under en pandemi er det mye positivt å finne i dalføret vårt. Ut i fra responsen vi har fått på en del av gladsakene våre de siste månedene, har behovet for slike saker vært veldig stort.

I og med at 2019 var valgår, med svært gode lesertall fram mot kommunevalget i høst, forteller redaktøren at målet, med tanke på lesertall, rett og slett må være å slå fjoråret.

En potensielt stor faktor i "kappløpet" mot fjorårstallene, er utviklingsprosjektet Trollheimsporten er i full gang med. I anledning nettportalens 20-års-jubileum jobbes det nemlig med helt ny nettside og publiseringsløsning.

– Vi har et ganske stort prosjekt på gang, ja, smiler Bondhus, som foreløpig holder kortene relativt tett til brystet.

– Trollheimsporten feirer 20 år 15. november i år, og vi håper og tror vi skal kunne presentere noe knallbra i god tid før det. Det er bare å glede seg, sier han.