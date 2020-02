Har innsamlingsaksjon for barnekreftforeningen

Valgfaget «Innsats for andre»

Det er sjette året de har dette valgfaget ved Surnadal ungdomsskule, og Laila Sollid har vært lærer i dette faget alle årene. Mange av elevene startet i åttende klasse, men gruppen har vokst for hvert år. Nå i tiende er de 26 elever i «Innsats for andre».

Elevene har dette faget to timer pr. uke. De får bestemme mye selv hva de vil gjøre i disse timene; hvem de vil gjøre en innsats for, og hva.

Det første de skal finne ut er hvor mange som driver med frivillig arbeid for å glede andre her i området, og de har intervjuet en ildsjel hver.

De er på ulike plasser på praksis, der de får et innblikk i arbeidslivet. Noen av plassene de gjør en innsats for andre på er barnehager, skole, Surnadal sjukeheim og dagsenteret. Gruppen har arrangert to klesbyttedager for elevene ved Surnadal ungdomsskule, og samarbeider med Surnadal vaksenopplæring og integrering for å bli kjent. De lager aktiviteter for andre - sånn som sist onsdag da de arrangerte kanonballturnering for femte til syvende trinn ved Øye skule.

De har også laget et selvstrikket lappeteppe som sykehjemmet har fått som takk for at de får være der. Og de på sykehjemmet er veldig glade for at de kommer.

Kafé Heimen

Kafé Heimen er noe som blir satt pris på av beboerne på sykehjemmet. Hver mandag kommer elevene og steker bakels og sveler og serverer kaffe.





Kaféen drives av fire gutter i utgangspunktet hver mandag. Av og til må de være på skolen fordi det er obligatorisk opplegg der, men da blir guttene savnet på sykehjemmet. Her er bilde av tre av dem: Tommy Øye, Even Hyldbakk og Håvard Mikkelsen. Håvard Heggset var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kaféen er en fin arena for både elever og beboere.

Markering og innsamlingsaksjon

Elevene bestemte seg tidlig på skoleåret for at én av oppgavene skulle bli å samle inn penger til barnekreftforeningen. De har allerede fått inn 10.000 kroner ved blant annet å selge bakels, selvbakte kaker og selvstrikkede pannebånd.

15. februar er den internasjonale barnekreftdagen. Fredag brukte lærer Laila Sollid, miljøterapeut May Iren Hoem og gjengen fra tiendetrinnets «Innsats for andre» siste timen før vinterferien til å markere denne dagen ved å tenne lys, stå med plakater, snakke med forbipasserende og opplyse om at de skal arrangere innsamlingsdag på Surnadal Kulturhus 6. mai.

Fra fjorten dager før denne dagen skal de gå med bøsser.

På den store innsamlingsdagen blir det underholdning og salg av kaffebrød som går til inntekt for barnekreftforeningen.

Bildet øverst: Fra markeringen av den internasjonale barnekreftdagen.

Fornøyde elever

Elevene er svært fornøyde med valgfaget sitt. De synes det er fint å få påvirke i stor grad hva de skal arrangere og hvem de kan gjøre en innsats for.

-Det er fint å se at vi gjør en forskjell, legger en av elevene til.