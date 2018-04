Har du gyldig pass?

Det er langt fra alle som møter opp for å skaffe seg pass eller fornye pass som har alt på stell. Derfor er det viktig å lese det som står nedenfor.

Når en skal søke om nytt pass:

Sjekk i god tid før du skal på reise om passet er utgått, for det er strenge regler rundt det å få utstedt nødpass. Det er heller ikke alle land som godtar nødpass. Dette er det den reisende selv sin oppgave å sjekke opp. Du søker om nytt pass på ditt lokale lensmannskontor/ politistasjon ved personlig oppmøte. (Husk at ikke alle lensmannskontor har passkiosk, så det er lurt å sjekke dette først)

Om du har hatt pass tidligere, ta med dette. Utgått pass skal leveres inn til makulering og brukes til å dokumentere søkers identitet ved oppmøte. Har du ikke hatt pass tidligere eller ikke finner gammelt pass, ta med annen ID (førerkort, fødselsattest). Passbilde blir tatt på lensmannskontoret/ politistasjonen.

Barn under 18 år:

Når barn under 18 år skal søke om nytt pass må de møte på lensmannskontoret/politistasjonen sammen med enten begge foreldrene, eller ene forelderen og fullmakt fra andre forelderen. Standard fullmakts-skjema finnes på Politi.no. Begge foreldrene må fremvise ID på at de er barnets foreldre. Den av foreldrene som ikke er med må sende med ID, eller kopi av ID sammen med fullmakten.

Barnet må ha med gammelt pass dersom han/hun har dette.

Har ikke barnet hatt pass tidligere eller ikke finner passet, må de ta med annen ID (fødselsattest eller dåpsattest)

Dette kan du lese om på internett: www.politi.no

PS. For de som skal søke om nytt pass på lensmannskontoret i Surnadal, så har vår passkiosk til tider vært litt ustabil. Det kan derfor være lurt for de som har lang reisevei, å ringe til oss før oppmøte for å høre om passkiosken fungerer denne dagen. Det er ingen timebestilling hos oss.