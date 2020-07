Har besøkt alle kommunene i Norge

Bildet over: Liv og Olav Rønning på Rødøyløva i Rødøy.



I disse korona-tider har de aller fleste nordmenn lagt opp til ferie i eget land. Men for Liv og Olav Rønning hadde pandemien ingen betydning for valget av reisemål. De hadde forlengst bestemt seg for å feriere i Norge, som de har brukt å gjøre i mange år. Og denne sommeren hadde de lagt opp ei helt spesiell reiserute. De skulle nemlig innom Træna, Røst, Værøy, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Beiarn og Flatanger.



Krevende logistikk

Olav Rønning forteller at det er omtrent fire år siden ble det snakk om Norgesreiser på jobben, og hvor mange kommuner man hadde vært innom. Sammen med kona Liv hadde han vært mye rundt i Norge på ferie. Han hadde også vært flere plasser i militæret, og noen i jobbsammenheng. Han regnet derfor opp godt over 300 kommuner, etter den inndelingen som var da, altså før kommunereformen. Ingen av kollegene kunne konkurrere om antall kommuner den gangen, og da tentes også ideen om å gjøre lista komplett.

– Jeg så muligheten til å nå alle, men aberet var at de kommunene som sto igjen var veldig spredt. Så det har vært litt planlegging av rutevalg for ferieturene siste 2-3 åra for å få med alle. Og det har vært mye venting på ferjer underveis, for å få logistikken til å gå opp, sier Olav Rønning.

– Nå er vi i mål, og vi har hatt mange fine opplevelser underveis, og ikke minst mange fine fjellturer.

Han forteller at Liv ikke hadde vært innom like mange kommuner som han fra før, og han tror ikke at hun har ambisjoner om å besøke alle, heller. Men også hun ble etterhvert veldig ivrig på at han skulle nå målet om å besøke alle stedene på lista.



I mål etter 11 dagers tur

De brukte ei og ei halv uke på årets tur, og var innom mange steder hvor de har vært før, i tillegg til nye reisemål og fjelltopper, samt de åtte siste kommunene på lista. Turen gikk til Træna, via Rødøy og Rødøyløva, Fykantrappa i Glomfjord, videre til Røst og Værøy, Reinebringen i Lofoten, Svolvær, Andøya, Beiarn og til slutt Flatanger.

De hadde med seg telt og soveposer i bilen på alle reisene, men de slapp å bruke dem. Det ordnet seg alltid med overnatting.



Vil fortsette å feriere i Norge

– Er det noen spesielle stedet som du vil trekke fram eller anbefale andre å besøke?

– Det er veldig mange fine plasser, og alle har sin sjarm. Men å kjøre på yttersida av Andøya i solnedgangen, det var i alle fall veldig spesielt, sier Olav Rønning.

– Er det noen steder som dere vet at dere vil reise tilbake til?

– Ja. Vi vil se mer av Vestlandet, og Helgeland og Nord-Norge. Da skal vi ta det mer med ro, og være flere dager på samme plass. Vi skal fortsette å feriere i Norge, det er helt sikkert!





Træna



Røst



Værøy



Værøy



Ramberg i Lofoten



I mål! - Flatanger



Alle foto: Privat