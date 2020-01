Handballcup

Minicupen arrangeres i Surnadal idrettshall den 18. januar 2020 fra kl. 10.00

- At så mange har lyst til å komme hit å spille cup er kjempepositivt, og vi vil gjerne gjøre vårt for fortsatt god rekruttering til håndballen, sier leder i Surnadal IL håndball, Heidi Halti. - Vi gleder oss enormt til en morsom og fartsfylt dag i Surnadal Idrettshall, og håper både små og store fyller tribunene til randen for å heie på våre kommende håndballstjerner.

Attraktiv minicup med totalt 37 lag

Da påmeldingsfristen gikk ut like før jul måtte arrangementskomiteen klø seg litt i hodet. Hele 37 lag hadde ytret ønske om å delta, og med kun 24 plasser var det dermed mange som i utgangspunktet skulle få et nei på sin henvendelse.

Det syntes Surnadal IL håndball var kjedelig, når minicupen først og fremst er et arrangement som skal skape håndballinteresse og sikre rekruttering til aldersbestemte lag i årene som kommer.

Etter litt triksing og miksing i kulissene ble det derfor besluttet å ønske alle lag velkomne, og heller dele inn dagen i tre deler, der 2013-modellene skal i ilden først, før 2012-modellene og 2011-modellene avslutter minicupen utpå ettermiddagen.

Cupen skal først og fremst være ordentlig morsom for alle som skal ut på parketten, og en god ramme er på plass med to velutstyrte kiosker, frukt sponset av Rema, Kiwi, Extra og Bunnpris i garderobene, lynlotteri med pizza fra Esso i premie, gratis fletting av hår i regi dyktige Frida Bergheim og premieutdeling i ren EM-stil.

Surnadal IL håper på velfylte tribuner, og kan friste med underholdende håndball fra over 200 av våre yngste håndballspillere.

- Vi opplever for tiden en voldsom interesse for håndball blant de yngste, også i Surnadal, sier Heidi Halti. - Totalt er det over 60 spillere på våre treninger for mini, og det er utrolig positivt. Vi håper å skape en positiv ramme rundt håndballen tidlig, slik at flest mulig også blir å se i hallen i mange, mange år fremover.

Surnadal IL stiller totalt med 9 lag i egenregi, og ser frem til å ønske Halsa, Rindal, Meldal, Aure, Kyrksæterøra og Leik velkommen til en fin dag i Surnadal idrettshall 18. januar.

En ekstra stor takk til våre trofaste sponsorer, generalsponsor Surnadal Sparebank og hovedsponsor Gjensidige Surnadal, som sørger for at vi er i stand til å gjennomføre denne typen arrangementer.