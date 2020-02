Han blir den nye Rema-kjøpmannen

Foto privat.

Lang erfaring som Rema-ansatt

Ole Erik Hønsvik er fra Halsa, og bodde i nesten 10 år i Surnadal. Han jobbet på Rema 1000 Surnadal i omtrent 4,5 år før han flyttet til Hell. Der har han nå jobbet som ferskvareansvarlig på Rema 1000 i 6,5 år.

Før jul jobbet han i tre måneder i Verdal som vikarerende kjøpmann. Det var helt perfekt timing at stillingen som kjøpmann i Surnadal dukket opp nå.

Det har vært snakket om at Hønsvik har jobbet på Svalbard tidligere. Men det kan han blidt avbekrefte. Det var en førsteaprilspør for flere år siden. Ole Erik har spøkt med at hvis det kommer Rema 1000-butikk på Svalbard, skal han søke seg dit. Så da ble det en perfekt aprilspøk. Men nå blir det ikke søking dit når han har fått drømmejobben i Surnadal.

Det var Driva som først omtalte saken.

Store sko å fylle

Mest sannsynlig starter han som kjøpmann 1. oktober. Han begynner et par måneder før, for å få sette seg inn i stillingen og oppgavene før han trår til for fullt.

-Dette er som å hoppe etter Wirkola, sier den blide kjøpmannen. Lars Jacob Høvik er jo «Mr. Rema» i Surnadal. Og han sammen med Olav Heggset, gjør at det er store sko å fylle.

Den fornøyde kjøpmannen tar utfordringen, og gleder seg til å få starte i stillingen til høsten.