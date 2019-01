HAMOS miljøpris 2018 til Surnadal IL Dykkerklubb

Surnadal IL Dykkerklubb mottok torsdag HAMOS miljøpris 2018. Dykkerklubben fikk prisen, som består av et diplom og 23 000 kroner, på en tilstelning på Thon Hotel Surnadal torsdag formiddag. Det er fjerde gang prisen deles ut. Pengebeløpet startet opprinnelig på 20 000 kroner, men økes med 1 000 kroner per år.

– Med prisen vil vi motivere frivillige til å engasjere seg i det jeg vil kalle søppelproblematikken, sa prisutdeler Ole Haugen da dykkarklubben fikk prisen. Haugen er leder i representantskapet i HAMOS, og til daglig ordfører på Hitra.

Han understreket viktigheten av miljøarbeidet, og hyllet dykkerklubben og andre som går foran som gode eksempler.

– Dette arbeidet handler om å endre holdninger og deretter atferd, men der de fleste av oss bare prater om det, går andre virkelig i tet for miljøsaken, sa Haugen.



Bruker premien til mer rydding

Erik Erland Halle og Linda Margrethe Øye var på plass for å ta imot prisen, på vegne av dykkerklubben.

– Det er veldig gøy at det arbeidet vi gjør blir lagt merke til og satt pris på. Fokuset på plast, og skadene plasten fører med seg, er veldig viktig, sier Halle.

– Dette er noe som engasjerer mange, både dykkere og andre, og alle i klubben vår har vært veldig positive til å bidra i arbeidet, sier Øye.

Premiepengene skal brukes til nye ryddeaksjoner, ifølge Halle og Øye.

Blant områdene som står for tur er vidare ned Surna, fra campingen, samt blant annet industrikaia og badestrendene.

Ordfører Lilly Gunn Nyheim delte ut blomster til vinnerne på vegne av Surnadal kommune, og fortalte at det blir satt stor pris på den viktige jobben dykkerklubben gjør.



Surnadal IL Dykkerklubb i forbindelse med en ryddeaksjon på Kalkstranda (Arkivfoto).



HAMOS sin begrunnelse

I begrunnelsen for tildelingen skriver HAMOS følgende:

"HAMOS deler hvert år ut en miljøpris. Miljøprisen gis til enkeltpersoner, foreninger, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for miljø- og naturvernet i en eller flere av de elleve HAMOS-kommunene. Prisen skal påskjønne engasjerte personer eller grupper som uselvisk gjør en ekstraordinær og oppofrende innsats for miljøet. Slik innsats kan både være konkrete tiltak i nærmiljøet, holdningsskapende arbeid eller andre allmennyttige handlinger.

Miljøprisen består av et diplom og 23.000 kroner.

I år har vi fått en meget verdig vinner. Vinneren har over flere år jobbet bevisst med miljø- og naturvern i nærmiljøet og drevet utstrakt holdningsskapende arbeid.

2018 har stått i plasten og strandryddingens tegn. Over hele landet har privatpersoner, organisasjoner og bedrifter gått sammen om å rydde tonnevis med avfall langs strandlinjer og vassdrag. Flere av disse vassdragene er populære lakseelver som er viktige både for både for enkeltpersoner, lokalmiljø og turisme. Våren 2018 fikk elver over hele landet besøk av dykkerklubber som saumfarte elvebunnen på jakt etter avfall.

Lengst nord i Møre- og Romsdal er ei slik elv – Surna. Vinneren av årets miljøpris gikk med stort engasjement i gang med å fjerne tonnevis med plast og annet skrot fra elva. Med dykkerutstyr og båter ble meter for meter ryddet. Vinneren har også gjennomført flere ryddeaksjoner i Surnadalsfjorden og Todalsfjorden, blant annet knyttet til kaiområder. For HAMOS som miljøselskap er det vesentlig at flere ser utfordringen med det avfallet som ikke synes, avfall som er skjult av vannmasser og som befinner seg midt i matfatet til alt av liv i elver, innsjøer og fjorder.

Vinneren av HAMOS miljøpris har i flere år engasjert seg for et godt og rent vannmiljø. Selv om årets innsats har vært imponerende, har vinneren også lagt planer om flere ryddeaksjoner. Vinneren er altså en dykkerklubb, som foruten egne ryddeaksjoner, også har vært dyktige til å synliggjøre utfordringen med forsøpling av vann og strender i sitt nærmiljø.

At lag og organisasjoner engasjerer seg for at plast og annet avfall blir en del av næringskjeden til fisk og annet liv i vann, er viktig. Innsatsen som årets vinner har lagt ned er prisverdig – så prisverdig at de blir tildelt HAMOS sin miljøpris for 2018. Vi som miljøselskap verdsetter engasjementet og innsatsen, og vi håper prisen er en motivasjon til å fortsette med det gode arbeidet i årene som kommer.

Årets meget verdige vinner av HAMOS miljøpris er Surnadal IL Dykkerklubb. Gratulerer!"

Sunadal IL er medlem av Trollheimsporten.