Halvparten av Notabene-butikkene starter opphørssalg - Surnadal er blant dem

Onsdag ble det klart at Jotunfjell Partners kjøpte konkursboet etter at Notabene ble slått konkurs dagen før. Det var da usikkert hvor mange butikker, og hvilke, som ville bli drevet videre, og hvilke som ville bli nedlagt.

Trond Erik Hansen i Autotech Varebørs bekrefter til Trollheimsporten at følgende 21 butikker, med Surnadal inkludert, har startet opphørssalg:

Skarnes

Jekta

Konnerud

Blomsterdalen

Surnadal

Hovenga

Stadionparken

Holmestrand

Tvedtsenteret

Heimdal

Stange

Sannidal

Rakkestad

Svolvær

Notabene Storkaia Kristiansund

Kirkenes

Horisont

Leira

Stryn

Skibsgården

Moelv

Hansen understreker at det kan komme endringer på lista, men at dette er butikkene som per torsdag ved lunsjtider har startet utsalg.

Til e24.no bekrefter finansdirektør og partner i Jotunfjell Partners, Bjørn Leiknes, at det jobbes med å finne løsninger med enkelte lokale drivere:

– Vi jobber med å finne løsninger og det kan tenkes at vi kan finne lokale drivere også for noen av dem som driver utsalg, sier Leiknes til e24.no.

Det var Driva som først meldte at butikken i Surnadal hadde fått beskjed om å starte opphørssalg.

Driftsansvarlig ved Notabene Surnadal, Tove Sundli, sier til Trollheimsporten at de allerede er i gang med å selge ut butikken. Sundli har jobbet i butikken i 39 år.

– Det er tøft når slikt skjer, sa Sundli da konkursen først ble kjent.

Notabene hadde på det meste 146 butikker på landsbasis, mens antallet ved konkursen var nede på 42. Ut i fra Autotech Varebørs' liste vil antallet butikker altså nå bli halvert, til 21.



Notabene Surnadal.