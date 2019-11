Halset tar over VITA-butikker

Halset har lang erfaring fra kosmetikkbransjen, gjennom 20 år med drift av egne butikker og som salgskonsulent i grossistleddet.

Han kjenner bransjen godt og har allerede mange tanker rundt oppstart av en ny kjede.



- Jeg har hatt en god dialog med Alti Forvaltning AS de siste dagene, og jeg ser her muligheter til å bygge et nytt konsept og har en del nye tanker om butikkdriften. Jeg gleder meg til å ta fatt, sier Tor Rune Halset.

Han er i dialog med aktuelle samarbeidspartnere, for å bygge opp en ny organisasjon.

Lars Ove Løseth i Alti Forvaltning AS er glad for at Halset tar over butikkene og satser på nytt konsept.

- Vi kjenner Tor Rune godt fra før, og vet at han er en gründertype med nye tanker og mye energi, så dette tror vi blir bra for alle parter. Det kjennes trygt å overlate disse butikkene til en med så relevant bransjeerfaring som Halset, sier Løseth.

Halset tar over butikkene med umiddelbar virkning, og han vil videreføre driftsmodellen med franchise-avtaler, slik butikkene blir drevet pr. i dag.