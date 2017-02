Hallvard Løfald gikk i mål til 19. plass på 15 km klassisk under NM på Lygna torsdag. Med 3 utlendinger foran seg på lista, må vi kunne si at dette var et sterkt løp, selv om det lenge lå an til å bli enda bedre. Gjermund Løfald gikk inn til en flott 38. plass. Det skriver Rindal IL Ski på sin facebookside.