Halloweenparty i Gammelgruva

2. november er det duket for kjempefest i Gammelgruva når Rasmus og verdens beste band står på scenen inne i berget på Løkken Verk. Dette blir en fest for hele familien i høstmørket med fakkeltog, konsert og mye mer.

Arrangementet starter på Bergmannskroa med enkel servering og utdeling av fakler og godteri før fakkeltoget går opp til gruva. I Gammelgruva fortsetter fakkeltoget inn til Fagerlisalen etter at vi har fått på hjelm. Når vi kommer inn i Gammelgruva blir det konsert med Rasmus og verdens beste band og det blir kåring av beste kostyme.

Det er Orkla Industrimuseum og Sans Bergmannskroa som står for arrangementet som er tilrettelagt for barn fra omtrent 5 år og oppover, men de understreker at dette er et arrangement som passer for hele familien. - Vi håper at det blir mange som kommer og at dette kan bli et årlig arrangement sier initiativtager og medarrangør Siri Stendahl ved Sans Bergmannskroa på Løkken Verk.

Rasmus og verdens beste band består av Rasmus Rohde på gitar og sang, Erlend Smalås på tuba, bass og sang og Kriss Stemland på keyboard og dobro. Bandet ble starta 2007 og har opptrådd på masse festivaler, spilt på tv og radio, turnert på barneskoler og barnehager over hele landet og tekstforfatter/komponist Rasmus fikk i 2017 “Teskjekjerringprisen” for arbeidet sitt med barnemusikk. Bandet har også fått tre SPELLEMANNSPRISER for CD-ene: "Kyssing e hæslig” 2007, “Puppan te pappa” 2010 og “Banjo på badet” 2017 - i tillegg ble bandets juleplate ”Gul Snø” 2012 nominert til Spellemann. Rasmus og VBB er også godt kjent for å ha laget all musikk til “Kosinus” på NRK3 Super

På grunn av at det skal være servering har arrangørene lagt opp til kun forhåndssalg av billetter. Billetter kan kjøpes på nettsidene til Orkla Industrimuseum eller på Informasjonssenteret på Løkken Verk. – For at arrangementet skal være for så mange som mulig er billettprisen lagt lavt og det er en egen familiebillett slik at så mange som mulig kan delta, sier John Arnt Holmen ved Orkla Industrimuseum. – Vi har gode støttespillere i Meldal kommune, Orkla sparebank og Ole Bergsrønnings minnefond på sponsorsiden som er med å holde billettprisen nede, fortsetter Holmen.

Selv om arrangementet ikke er på selve Halloweendagen håper arrangøren at ikke alle har pakket vekk kostymet allerede og tar på seg kostymer til konserten. Det blir kåring av beste kostyme i løpet av kvelden.

- Det er artig og kunne få til et arrangement som er rettet mot barn og familier, sier Holmen ved Orkla Industrimuseum. De fleste arrangementene vi har i Gammelgruva er for voksne men endelig har vi noe som er tilrettelagt for barn og det hadde vært fint om vi kan få til ett årlig arrangement av dette.

Link til billettbestilling her.

SANS Bergmannskroa er medlem av Trollheimsporten.