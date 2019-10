Halle går frå El-Watch til Svorka

El-Watch AS er et ledende selskap innen trådløs sensorteknologi nasjonalt. Det er investert mye tid og flere millioner kroner over flere år i utviklingen av El-Watch sin sensorteknologi som kalles «Neuron».

Denne teknologien er i industrielt bruk innenfor mange områder innen mange bransjer i dag. Teknologien er utviklet for industrielt bruk der det settes høye krav til kvalitet, sikkerhet og robusthet.

En del av teknologien er utviklet i samarbeid med Vard, verdens største produsent av supplybåter til oljeindustrien, og har oppnådd de høyeste krav til kvalitetsgodkjenning gjennom DNV – Det Norske Veritas.

Styreleder Allan Troelsen forteller:

– El-Watch er helt i front teknologisk, og vi opplever at konkurrenter ligger et godt stykke etter oss i sin teknologi. Vår største utfordring er deler av markedet og potensielle kunder som enda ikke er klare for å ta i bruk vår teknologi fullt ut – de er ikke helt moden for dette enda. Vi er dermed litt tidlig ute med teknologi som hele markedet vil ha stor nytte av, men El-Watch vil være godt posisjonert når dette tar av.

– Vi har mange store kunder som har tatt i bruk deler av de muligheter våre produkter gir, men potensialet for betydelig økt effektivisering, økt kvalitet og økt sikkerhet for våre kunder er enormt. Våre største og viktigste kunder som Elkem, Kärcher, Hydro, Vard, Pipelife, kommuner og kraftselskaper har alle tatt i bruk deler av våre løsninger, og vurderer kontinuerlig videre utvidelser med nye bruksområder og nye type sensorer fra El-Watch.

– Vår største kunde er utvilsomt Volvo i Sverige. El-Watch har inngått en langsiktig avtale med Volvo som i første omgang innebærer at Volvo globalt tilbyr deler av vårt sensorsystem til deres lastebilkunder gjennom Volvo sine verksteder verden over.

Volvo-konsernet hevder at Volvo, med El-Watch sin teknologi, ligger langt foran konkurrentene til Volvo innenfor «dekkhelse» og at El-Watch sin teknologi er viktig i Volvo sin strategi og visjon om være best på sikkerhet. Volvo produserer bortimot 300.000 lastebiler i året og har startet vurdering av El-Watch sine sensorer som komponenter også i selskapets nybilproduksjon. Volvo ser i tillegg mulighet for flere typer sensorer fra El-Watch i sin videre satsing på sensorteknologi.

Kjetil Halle, CEO og adm.direktør i El-Watch, har nå etter 7 år i selskapet valgt nye utfordringer. Halle begynner i jobben som adm.direktør i Svorka Nett AS 1. mars 2020.

– El-Watch er nå svært godt posisjonert i et marked i sterk vekst. Det er selvfølgelig litt trist å slutte, men nå er tiden inne for en endring, sier Halle.

Allan Troelsen fortsetter:

– Under Kjetil Halle sin ledelse av selskapet, har det vært en fantastisk utvikling. Jeg var også styreleder for 7 år siden og ansatte Kjetil som adm.dir. Jeg hadde da store forventninger og jeg vil si at Kjetil absolutt har innfridd. Gjennom disse årene har vi fått satt fokus på fremtiden med trådløs sensorteknologi og fått på plass sensorteknologi plattformen vår - Neuron.

– Vi har fått en betydelig og viktig posisjon og avtaler på plass blant de største selskapene i Norge og Norden – det er ikke gitt med et relativt lite selskap. Vi har betydelig bedret vår posisjon i mange marked og blant mange viktige kunder. Internt er selskapet betydelig styrket med økt profesjonalisering og over en dobling i antall ansatte. Videre er det etablert en mer profesjonell ledergruppe, sterkere fokus og ikke minst med etablering av avdelingskontor i teknologihovedstaden Trondheim.

–Kjetil har gjort en formidabel jobb for oss, og det er leit for oss at han nå på grunn av personlige forhold finner det riktig å gjøre noe annet. Vi er nå i gang med en prosess for å finne en som kan overta etter Kjetil for å bringe El-Watch videre, med det potensialet og de fantastiske mulighetene som ligger fremover for selskapet, avslutter styreleder Troelsen.



Fakta om El- Watch:

- Etablert i 2002

- 16 ansatte

- Hovedkontor i Rindal, avdelingskontor i Trondheim

- Ledende innen trådløs sensorteknologi