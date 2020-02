Hærverket på rutebilstasjonen er oppklart

Fredag la Rindal kommune ut følgende melding på sin hjemmeside: "De som har utført siste skadeverk på rutebilstasjonen har meldt seg. Saken har etter anbefaling fra politiet blitt sendt til konfliktrådet for videre behandling."

Trollheimsporten omtalte det siste hærerket på rutebilstasjonen 28. januar. Dagen etter fant en av bussjåførene de stjålne kameraene liggende godt synlig ved rutebilstasjonen. De hadde blitt lagt der i løpet av natta.



Håper det blir ro

I forrige uke tok lokale ungdommer kontakt med Rindal kommune, og tilsto og angret på det de hadde gjort. De ønsket å gjøre opp for seg. Ordfører Vibeke Langli sier at på grunnlag av tilståelsen, og at ungdommene viste vilje til å ordne opp i saken, besluttet kommunen å trekke anmeldelsen.

- Jeg er glad for at de sa fra selv, og at de ville ordne opp. Nå håper jeg at det blir ro, sier Langli.

Ordføreren sier at det ikke er grunn til å tro at de samme ungdommene har stått bak tidligere skadeverk på rutebilstasjonen. Mye tyder på at det er mange som har vært innom og rotet og ødelagt tidligere. Men hærverket har vært samtaleemne også blant ungdom etter at det ble omtalt i media, og det er en utbredt holdning at det er dumt og unødvendig å rote og ødelegge å den måten.



Vurderer digitalt låsesystem

Teknisk leder Nils Heggem sier at det vil komme opp nye kamera etter hvert. Venterommet på rutebilstasjonen er fortsatt åpent, og det har ikke vært meldt om rot eller skadeverk den siste tida. Kommunen vurderer å få installert et digitalt låsesystem slik at venterommet blir låst om natta. I så fall vil det blir åpnet i god tid før den første bussen går om morgenen, og låst litt etter den siste bussen om kvelden.