Håvard Gjeldnes klar for elitelag

Ingressfoto: Privat.



Torsdag meldte Norges eneste elitelag i Zwift, Kalas ESport Racing Team, på Facebooksidene sine at de forsterker laget med Håvard Gjeldnes og Sindre Hirth. Landevei.no har også omtalt saken.

Zwift er, kort fortalt, en treningsapp for sykling og løping. Der arrangeres det også konkurranser, og e-sykling har på kort tid blitt en vært populær konkurranseform utenfor landeveissesongen.

Da koronaviruset for alvor kom til Norge i mars i år, ble mange utendørs sykkelritt avlyst. Det første til økt fokus på- og deltakelse på Zwift, og Håvard Gjeldnes markerte seg sterkt.

Han vant NCF-cupen, og tok en imponerende tredjeplass sammenlagt i den internasjonale Kalas-ligaen. Med sine mange imponerende prestasjoner høstet han så mange rankingpoeng at han avsluttet våren som den best rangerte norske Zwift-syklisten.

Det har ikke gått upåaktet hen, og Gjeldnes er nå altså klar for Kalas ESport Racing Team.

– Jeg syklet mye mot karene fra Kalas-laget i vår, og slo dem. I ettertid har jeg syklet mot dem også utendørs, og da har de fått se at krafta og wattverdiene mine er reelle, sier Gjeldnes selv, og legger til:

– Det er jo litt «lure» på Internett, at det kan være folk som jukser, men nå har de sett selv at wattverdiene jeg har på Zwift stemmer. Når de da var på utkikk etter to nye syklister, var jeg så heldig at jeg fikk være med på laget.



Får konkurrere mer internasjonalt

Gjeldnes, som i april fortalte Trollheimsporten at han kjøpte utstyr til e-sykling i desember 2018, gleder seg til å sykle for landets eneste elitelag på Zwift.

– Det gjør alt mye artigere, og øker bare motivasjonen min for å trene mer. Kalas-laget er med i mange flere store, internasjonale serier, sier han, og fortsetter:

– Kalas er et komplett lag, og er det eneste norske laget som satser skikkelig seriøst.

Ved å sykle for Kalas, får Gjeldnes blant annet delta i profesjonelle serier, og når sesongen starter kommer han til å sykle ritt to til fire ganger i uka.

Foreløpig vet han ikke om laget ser på ham som sprinter, klatrer eller i en annen rolle, men mener selv han i vår fikk vist at han kan bekle de fleste roller.

Med et innendørs-NM under planlegging, og potensiell EM-deltakelse som en gulrot, er den ferske Kalas-rytteren topp motivert for sesongen.

– Nå skal jeg være med på å gi gass for å få Norge oppover på Zwift, sier han.



Skjermdump fra Zwift: Håvard Gjeldnes.



Trives best ute, og satser for fullt

Selv om Håvard gjør det skarpt innen e-sykkel, trives han fortsatt aller best på landeveien.

– Ja, utendørs er det store målet. Innendørssyklingen er en treningssyssel for å være klar til man kan sykle ute. Derfor har jeg heller ikke satt meg helt inn i hvordan den kommende e-sykkel-sesongen blir enda; det blir så mange timer innendørs, at jeg helst vil sykle ute så lenge jeg kan.

Gjeldnes har klare ambisjoner om å øke treningsmengdene sine.

– Jeg vil nå så langt som det går an, så jeg håper å øke treningsmengden med 30 prosent, sier Gjeldnes, som har 380 timer på sykkelsetet så langt i år.

– De fleste jeg konkurrerer mot har allerede passert 450, og mange har nådd 700 timer allerede.

Mens Gjeldnes ligger an til å ende på rundt 550 timer på sykkelen i 2020, er planen å øke til 800 timer.

– Siden jeg ikke har holdt på med dette så lenge, ligger jeg jo 150-200 treningstimer bak mange. Jeg håper at jeg ved å øke treningsmengdene kan få ganske stor progresjon fram mot neste år.



Roser Trollheimen Sykkelklubb og sponsorene

I skrivende stund er Håvard Gjeldnes nummer 52 i seniorklassen for herrer i NorgesCup Landevei. Med gjenstående ritt i Sandnes neste helg og Grenland helga etter, slår kvennagardingen fast at han er godt fornøyd med det han har prestert så langt i 2020.

– Utesesongen har vært ganske bra. Jeg har valgt å gå et ganske stort steg opp, ved å konkurrere mot- og sammenligne meg med internasjonale og norske proffer, som til daglig sykler for kontinentallag, sier han, og fortsetter:

– Når man konkurrerer med dem ser man at man er ganske svak, men jeg har jo klart å hevde meg ganske bra likevel. Sammenlignet med lokale ryttere ser jeg at jeg har hatt stor framgang i år.

Gjeldnes, som legger opp all treninga selv, sier at det å skulle sykle for Kalas-laget ikke vil ha noen påvirkning på treningshverdagen hans.

Det som imidlertid har påvirket treningshverdagen hans, i positiv forstand, er det gode miljøet i Trollheimen Sykkelklubb, som han fortsatt skal representere på landeveien.

– Miljøet der er «kjøle» bra, det er veldig kjekt å være en del av Trollheimen Sykkelklubb, sier Håvard Gjeldnes, og retter en stor takk til både klubben og sponsorer, som har vært viktige for at han nå satser på sykling.

– Hadde jeg ikke hatt dem, hadde jeg nok ikke satset noe særlig, sier han.



Håvard Gjeldnes under årets Tour te Fjells (Foto: Privat).