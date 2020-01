Håper på 200 deltakere i sprint-KM

Totalt er det 275 løpere som deltar i cupen.

- Vi håper på en deltakelse på 200, da skal vi være fornøyd, sier Steinar Aasbø, sportslig leder i SIL langrenn og rennleder for helgas løp. På februar arrangeres Norgescup junior, og vi ser for oss at mange vil bruke dette renner som en oppkjøring.

Det blir først kjørt prolog, der resultatet avgjør hvilket heat løperne stiller i, deretter kjøres ett heat. Løypa for G/J 13-16 år er 1 km, mens den for juniorer og seniorer er på 1,4 km.

- På et renn som dette kjører vi ikke kvart- og semifinaler. Her er det førstemann til mål i som vinner.

Neste år vil bruk av fluor under skiene bli forbudt, og SIL praktiserer dette forbudet allerede.

- Fluor gir kanskje bedre gli, men er miljøskadelig. Vi kjører derfor fluorfritt, sier Aasbø.

På disse trakter er det alltid grunn til å være spent på været. Det er et er meldt mildt vær, men Åsbø har et håp om at nedbøren som er meldt, kommer som snø når det nærmer seg helga. Dersom det blir for mildt og for mye regn, kan det bli problemer med at overflatevann samler seg i løypa. Det sitter imidlertid langt inne å avlyse.

- Vi kommer uansett til å være her fra fredag kveld og utover hele lørdagen, og skal gjøre alt som står i vår makt for å få arrangert rennet, selv om det skulle bli problemer med vær og føre.

EN STOR DUGNAD

- Vi har et bra anlegg her på Nordmarka, sier Aasbø. Blant annet er en stor smørebod som er tilgjengelig dersom det blir stygt vær.

Det er godt å ha inntektene fra arrangementer å spe på med til drift av anlegget. Slike løp har mye å si for oss økonomisk. Vi søker om å få arrangere renn hvert år.

Det hele driftes på dugnad. Aasbø berømmer alle frivillige som stiller opp. Foreldre, besteforeldre, venner og andre ildsjeler gjør en formidabel innsats. Før og under et slikt renn er det mange roller som skal fylles. Allerede i månedsskiftet november/desember begynner arbeidet med å sette opp komiteer.

- Uten dugnadsinnsatsen hadde dette ikke gått, mange av disse er erfarne folk som har stilt opp i mange år.

SURNADAL PÅ KARTET

Surnadal IL langrenn gikk over til Sør-Trøndelag skikrets for noen år siden, og Surnadal har gjort seg bemerket i kretsen. Aasbø peker på godt miljø og stabile skiforhold som to mulige årsaker.

Flere løpere fra Surnadal har gått på langrennslinja på Meråker videregående skole, og for tiden er fire unge skitatalenter fra bygda elever ved skolen.

At vi har mange gode skiløpere, kan vi se på resultatlistene for Sparebank1-cupen så langt i år. På G 14, ligger Abel Sæterbø Raaen og Olav Fugelsøy på de to første plassene, mens på G 13 finner vi Håkon Bøklepp på foreløpig 2. plass. Malin Einmo ligger på fjerdeplass på lista for kvinner 19-20, til tross for at hun har deltatt i bare ett av to renn.

Med flere lokale talenter i toppsjiktet, vil det bli ekstra spennende å ta turen til Nordmarka søndag.

- Vi håper på fullt trøkk på publikumssida, smiler Aasbø.