Håndballprofil kommer til Surnadal

Høgdahl har bred og allsidig trenererfaring fra høyeste nivå, nasjonalt og internasjonalt innen både landslags- og klubbhåndball. Han har blant annet vært assistenttrener for det norske kvinnelandslaget i håndball sammen med Marit Breivik. I tillegg har han trent den østerriske toppklubben Hypo, og vært hovedtrener for Byåsen Elite. Til daglig jobber Högdahl som lærer på Heimdal videregående skole hvor han underviser i håndball på utdanningsprogrammet for idrettsfag.

Leder i håndballgruppa, Stian Faksnes, sier at store og små gleder seg til å få besøk.

- Vi i styret ønsker å gi noe tilbake til spillere og trenere, og et slikt besøk vil både kunne motivere og inspirere. Det er hyggelig at han tar seg tid til å komme til Surnadal. Det setter vi stor pris på. Vi gleder oss alle sammen, sier Faksnes.

Högdahl vil først trene G12/J12 fra kl 16:30 - 18:30, og deretter J16/D4/D5 fra kl 19:00 - 21:00.

Alle som ønsker er velkommen til å se på treningene. Her kan det komme mange gode tips til både spillere, trenere og andre håndballinteresserte.

Foto: Norges Håndballforbund