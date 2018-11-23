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Håndball i Rindalshuset
Denne helga er det mange håndballkamper i Rindalshuset. Lørdag kommer flere 10-årslag fra Orkdal og Aure, som skal spille mot Rindal og mot hverandre. Søndag blir det kamper med Rindal IL J14, J16 og damer 5. divisjon.
Lørdag 24 /11 er det 10-årskamper hele dagen:
Kl 10:00 Rindal - Orkdal
Kl 10:45 Rindal 2- Aure
Kl 12:15 Rindal 2 - Orkdal
Kl 13:00 Orkdal 2 - Aure
Kl 14:30 Rindal - Aure 2
Kl 16:00 Orkdal - Aure
Kl 16:45 Rindal - Orkdal 2
Kl 17:30 Rindal 2 - Aure 2
Søndag 25 /11:
Kl 16:00 Rindal - Skaun 2 J14
Kl 17:00 Rindal - Lensvik 5.div damer
Kl 18:15 Rindal - Sjetne 2 J16
Rindal IL handball